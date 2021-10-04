منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء شركات النظافة في القاهرة

بحث اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، مع وفد شركة «إنفيرواديت» المتخصصة فى مجال نظم المراقبة والمتابعة لإدارة منظومة المخلفات، محاور منظومة المراقبة وآليات المتابعة التى انتهت من إعدادها الشركة فيما يخص عمل منظومة المخلفات الجديدة بأحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالقاهرة. وتتضمن المنظومة مؤشرات أداء واضحة لمتابعة خطط التشغيل للشركات العاملة فى منظومة المخلفات وتلقى شكاوى المواطنين عبر تطبيق على التليفون المحمول يسهل استخدامه بما يحقق فى النهاية الاستفادة القصوى للدولة من العقود الموقعة بين الحكومة والشركتين ورضا المواطنين عن مستوى الخدمة، خاصة فى ظل تقديم الدولة التسهيلات اللازمة للشركتين لنجاح عملها خلال الفترة الماضية.

وتتضمن منظومة المتابعة التى وضعتها شركة «إنفيرواديت» نظاماً إلكترونياً لتتبع السيارات العاملة فى المنظومة الجديدة للمخلفات وتلقى الشكاوى من أكثر من مصدر على رأسها المواطنون فى الأحياء التى تعمل بها الشركتان، إضافة إلى الخطوط الساخنة بالوزارة والمحافظة وإرسالها للمشرفين بالشركات لمتابعة الحل لتلك الشكاوى، بما يحقق التفاعل بين الحكومة والمواطنين لرفع كفاءة خدمة النظافة وتحسين جودتها.

وأكد اللواء محمود شعراوى استعداد الوزارة للتعاون مع الشركة فيما يخص آليات منظومة الرصد والمتابعة الخاصة بالمخلفات، خاصة مع بدء تطبيق المنظومة الجديدة للمخلفات فى القاهرة، بعد تسلم شركتى النظافة الجديدة العمل رسمياً فى أحياء المنطقتين الشرقية والغربية بالعاصمة بما يحقق التنفيذ الكامل للعقود الموقعة بين المحافظة والشركتين. وأشار وزير التنمية المحلية إلى المتابعة المستمرة من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لمنظومة النظافة بالقاهرة لتحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع فى شوارع العاصمة، لافتاً إلى أهمية دور المواطن والمجتمع المدنى كمراقب مع الحكومة لتطبيق هذه المنظومة والإبلاغ الفورى عن أى قصور فى أى حى أو منطقة، خاصة مع توافر وسائل تقديم الشكاوى وتعددها.