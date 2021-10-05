6 عروض مسرحية في ثامن أيام المهرجان القومي للمسرح المصري

يشهد ثامن أيام فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الرابعة عشرة دورة «الكاتب المسرحي المصري»، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل، تقديم 6 عروض مسرحية مختلفة الجهات الإنتاجية على مسارح متروبول والهناجر والسلام ومركز الجيزة الثقافي وغيرها.

تفاصيل عروض اليوم على مسارح الدولة

على مسرح متروبول في السادسة مساء، يقدم العرض المسرحي "اسمي أوسكار" إنتاج فرق المسرح المستقل، تأليف إريك إيمانويل شميث، إخراج أحمد رجائي، وعلى مسرح السلام، يعقبه في الثامنة مساء تقديم العرض المسرحي "مهاجر بريسبان" إنتاج قصر ثقافة الأنفوشى، تأليف الشاعر اللبناني الكبير جورج شحادة، وترجمة أدونيس، ودراماتورج وإخراج الدكتور جمال ياقوت.

عرض برنتانيا على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية

وعلى مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، يعرض في الثامنة مساء، العرض المسرحي "برنتانيا" إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، تأليف مينا بيباوى، وإخراج مينا لويز، وفي العاشرة مساء، يقدم على مسرح النهار، مسرحية "ملحمة السويس" من إنتاج نقابة المهن التمثيلية، من تأليف وإخراج محمد زكي.

عروض مسائية على مسارح الدولة

وفي العاشرة مساء يقدم على مسرح الهناجر، مسرحية "المسيرة الوهمية" إنتاج مركز الهناجر للفنون، والعرض تأليف رأفت الدويري، وإخراج طارق الدويري، وفي الحادية عشرة مساء يقدم العرض المسرحي "كيفين" إنتاج قصور الثقافة، تأليف أحمد عبد الرازق، إخراج حسام ياسين.

33 عرضاً مسرحياً بالمهرجان القومي للمسرح

ويتنافس في الدورة الحالية 33 عرضا مسرحيا من مختلف الجهات الإنتاجية، من بينها 5 عروض إنتاج للبيت الفني للمسرح، و 5 عروض تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، بينما يشارك مسرح الهناجر بعرضين، أما دار الأوبرا تشارك بعرض «إيزيس»، ويشارك المسرح المستقل بـ 5 عروض، وتتواجد النقابات ومنظمات المجتمع المدنى بعرض مسرحي واحد.