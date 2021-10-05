طلاب تربية موسيقية بأسيوط يشاركون في المهرجان الغنائي للمتخصصين

شارك وفد من طلاب قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية بجامعة أسيوط في فعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية «برنامج القائد المبدع»، والذي ينظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت شعار «احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة»، خلال الفترة من 3 إلى 10 أكتوبر الجاري.

دعم واكتشاف المواهب الشابة

و ثمن الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على مشاركة طلاب الجامعة في فعاليات المهرجان تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، والهادف إلى دعم واكتشاف المواهب الشابة، مشيراً إلى أن وفد الجامعة المشارك في الفعاليات ضمن 190 طالبا من 16 جامعة مصرية متخصصة في التربية الموسيقية ، وهو ما يعكس حرص إدارة الجامعة على تفعيل وتعزيز مشاركة طلابها في مختلف المهرجانات الفنية لما لها من دور حيوي بارزً في نشر الفنون، والمساهمة في تنمية وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفني وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب.

10 طلاب ومعيد بالقسم وموظفين بالكلية شاركوا فى برنامج العزف الفردي

وفي السياق ذاته، أشار الدكتور منتصر القللى رئيس قسم التربية الموسيقية ومنسق فعاليات المهرجان، إلى أن مشاركة طلاب القسم في المهرجان جاءت تحت رعاية الدكتور وجدي رفعت فريد عميد كلية التربية النوعية، والدكتورة أبرار مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، لافتا إلى أن الوفد يضم 10 طلاب ومعيد بالقسم وموظفين بالكلية، شاركوا فى برنامج العزف الفردي بأغنية «فكروني»، آداء الطالب مينا عوني بآلة القانون، ومعزوفة أغنية «كل دة كان ليه»، آداء الطالب ريمون سامي بآلة العود، كما شارك الوفد فى برنامج الغناء الجماعي والفردي بموشحات وأغنيات أخرى .

وأكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، دعم إدارة الجامعة الكامل لكافة المواهب الطلابية من أبناءها، مشيراً إلى أن ذلك يأتي من خلال تشجيعهم على المشاركة في كافة الفعاليات والمهرجانات الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشابة في كافة المجالات سواء المقامة على أرض الجامعة أو في الجامعات الأخرى .