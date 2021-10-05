إيمي سمير غانم تنشر صورة لوالدتها بملابس بيضاء: بحبك

بعثت الفنانة إيمي سمير غانم، رسالة إلى والدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، بعد أقل من شهرين على وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت إيمي سمير غانم، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، صورة لوالدتها دلال عبدالعزيز، وهي مُرتدية ملابس بيضاء، مُعلقة عليها بكلمة «بحبك».

نجوم الفن يدعمون إيمي سمير غانم

وحرص عدد كبير من الفنانين على دعم إيمي، منهن شيماء سيف، وفيفي عبده؛ إذ تعيش ابنة سمير ودلال في حالة نفسية سيئة، منذ افتقاد والديها في فترة زمنية قصيرة، ولم تظهر في أي مناسبة فنية بعد، حتى استلام تكريم شهادات تكريمهما من بعض المهرجانات الفنية، طوال الأسابيع الماضية.

وكانت إيمي سمير غانم، قد كتبت رسالة قبل أيام، عبر موقع «انستجرام»، عبرت فيها عن حجم آلامها بعد فقد والديها سمير غانم ودلال عبدالعزيز؛ إذ قالت: «كل لحظه بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وأنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجه.. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.. بس أنا مش عارفة أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن بس الحقيقة إني أوحش من الأول».

وأضافت: «كل حاجه عملتها بس مش بهدا.. الحمد لله علي نعمة الصلاة و التسبيح و الدعاء أكيد.. بطلب من كل اللي بيحبني يدعي لي أكون كويسة و اصبر أكتر من كده».

حسن الرداد يدعم إيمي سمير غانم: ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة

وحرص الفنان حسن الرداد، على توجيه رسائل دعم إلى زوجته الفنانة إيمي سمير غانم؛ إذ كتب لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «مفيش أصعب من فقدان أعز الناس لأي حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة.. أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها في حياته.. لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللي عشقته ملايين الناس في الوطن العربي كله، ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها في الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس».

وتابع «الرداد»: «إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تاني تنور الدنيا، وترجعي لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة، وأجمد كوميديانة في مصر كلها».