رسائل مؤثرة من إيمي سمير غانم لوالديها منذ وفاتهما.. دموع لا تجف

لا تجف بعد دموع إيمي سمير غانم لرحيل والديها الراحلين الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، فبين حين وآخر تنشر «إيمي»، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، كلمات مؤثرة تخطف فيها القلوب، وتعبر من خلالها عن مدى اشتياقها لهما.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز رسائل إيمي سمير غانم لوالديها منذ رحيلهما، وذلك خلال السطور التالية:

تطلب الدعاء من متابعيها

خرجت الفنانة إيمي سمير غانم عن صمتها بعد وفاة والدها بأيام بنشر صورة له، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» وطلبت من متابعيها الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

يا رب أشوفك تاني

وفي 7 يونيو الماضي نشرت صورة له، قائلة: «يا حبيبي بحبك يا أطيب راجل في العالم، ربنا يرحمك يا بابي وتكون في الجنة إن شاء الله على قد طيبتك وقلبك الأبيض، ربنا يغفر لك وتكون سعيد ومرتاح زى ما دايما كنت بتخلينا مبسوطين وعمرك ما زعلت حد حتى اللى كان ييجي عليك كنت بتسامحه فى وقتها، وعمرك ما كلمت حد بطريقة وحشة أبدا أبدا ودايما شايل هم كل اللى حواليك وحتى اللى بيشتغلوا معاك واحد واحد عارفين جمال شخصيتك وطيبتك».

وأضافت الفنانة إيمي سمير غانم: «أنا ودنيا عمره مزعق لينا ولا كلمنا بطريقة تخوف حتى وإحنا أطفال راجل طيب طيب طيب أوى يا رب أشوفك تاني».

وحشني انده اسمك

وفي الرابع عشر من يونيو الماضي، نشرت صورة لوالدها خلال مرحلة شبابه، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام»، معلقة: «اللهم اغفر لأبي حبيبي وارحمه برحمتك وارزقه نعيم القبر ونعيم الفردوس الأعلي يا حي يا قيوم.. واحشني انده اسمك بحبك يا سمير».

ربِ ارحمهما كما ربياني صغيرا

وكان أول تفاعل للفنانة إيمي سمير غانم بعد وفاة والدتها دلال عبدالعزيز في 7 أغسطس الماضي، حيث نشرت صورة جمعت والديها الفنانة دلال عبدالعزيز، والفنان سمير غانم، وكتبت عليها «ربي ارحمهما كما ربياني صغيرًا».

بتعذب من غيرك

ووجهت إيمي سمير غانم، رسالة مؤثرة لوالدتها الراحلة دلال عبدالعزيز، عبر صفحتها في«انستجرام»، قائلة: «بحبك يا مامي وبتعذب من غيرك الحمد لله على كل شيء، ربنا يرحمك يا رب».

أنتوا مسافرين لحد ما أشوفكم

كما وجهت إيمي رسالة لوالديها الراحلين، عبر صفحتها بـ«إنستجرام»: «يا أجمل وأطيب وأخف دم أب وأم شافتهم عينيا، انتوا بالنسبة لي مسافرين تصوروا وراجعين، لحد ما أشوفكم تاني وأفضل برده تحت رجليكوا، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، الله يرحمكم ويغفر لكم ويتقبل دعواتي أنا ودنيا ليكوا، بحبكم للأبد».

مش عارفة أكون تمام

وآخر هذه الرسائل كانت بتاريخ اليوم 4 أكتوبر، حيث وجهت رسالة لوالديها عبر صفحتها في موقع إنستجرام، قائلة: «كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وإنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلل، «بس أنا مش عارفة أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن بس الحقيقة إني أوحش من الأول وكل حاجة عملتها بس مش بهدا.. الحمدلله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء».

وأضافت إيمي سمير غانم، في رسالتها: «أكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده والحمد الله على أي ابتلاء أنا راضية».