إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها الراحلين: مش عارفة أكون تمام

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها في «إنستجرام»، رسالة مؤثرة لوالدها الفنان الراحل سمير غانم، ووالدتها دلال عبد العزيز، وكتبت تقول: «كل لحظة بتمر عليا شايفاكوا قدام عيني وإنتوا بتتألموا وأنا ودنيا مش عارفين نعمل حاجة.. الحمدلله الحمدلله الحمدلله».

إيمي سمير غانم تتذكر سمير ودلال

وأكملت إيمي: «بس أنا مش عارفة أكون تمام.. كل وقت بيعدي كنت فاكرة هكون أحسن بس الحقيقة إني أوحش من الأول وكل حاجة عملتها بس مش بهدا.. الحمدلله على نعمه الصلاة والتسبيح والدعاء».

وأضافت إيمي سمير غانم، في رسالتها: «أكيد بطلب من كل اللي بيحبني يدعيلي أكون كويسة وأصبر أكتر من كده والحمد الله على أي ابتلاء أنا راضية».

فنانون يواسون إيمي سمير غانم

وبعد نشرها البوست، واساها عدد كبير من الفنانين، من بينهم ليلى أحمد زاهر وكتبت: «ربنا يارب يصبرك ويقويكي يا حبيبتي ويرحمهم»، وكتب هيثم دهب: «يارب يصبرك يارب»، كما كتبت أميرة مختار، ابنة الراحلة رجاء الجداوي تقول: «ربنا يصبر قلبك يارب إنت ودنيا وكل العائلة وحبايبهم يارب يارب».

إيمي سمير غانم تختفي منذ وفاة والديها

ولم تظهر إيمي سمير غانم حتى الآن في أية مناسبة أو في تكريم خاص بوالدهم أو والدتهم، وقام حسن الرداد باستلام تكريم سمير ودلال عبد العزيز من مهرجان الفضائيات العربية، بدلا من إيمي، بسبب ظروفها النفسية، واعتذر حسن الرداد عن عدم حضورها، كما وجه رسالة قال فيها إنه يتمنى أن تكون مسيرته على قدر مسيرة سمير غانم.

وكُرم الراحلان في الأيام الأخيرة بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، وتسلمت دنيا سمير غانم التكريم من وزيرة الثقافة، ووجهت كلمة للجمهور ولم تستطع أن تمنع دموعها وقتها.