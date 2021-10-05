شاكر: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية دخل حيز التنفيذ ويستغرق عامين

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأهمية التي يوليها قطاع الكهرباء لمشروعات الربط الكهربائي، مشيرا إلى مشاركة مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

توقيع العقود مع الشركات المنفذة

وأوضح خلال توقيع العقود النهائية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر و السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات، أن مشروع الربط المصري السعودي في مراحل التنفيذ، وتم اختيار الشركات المنفذة وتم توقيع العقود، اليوم، لبدء العمل المقرر أن يستغرق اقل من عامين ليتم بذلك ربط اكثر من 85 % من قدرات الكهرباء العربية في شبكة واحدة.

مشروعات بـ13 مليار و200 مليون جنيه في عام

وقال: إن رؤية مصر أن تكون مركزا إقليميا للربط الكهربائي الإقليمي والدولي، بعد أن تم تدعيم الشبكة وزيادة ومضاعفة قدراتها وإقامة شبكة موازية ضاعفت قدرات خطوط الجهد الفائق والعالي، مما يساعد على تبادل القدرات الكهربائية مع شبكات دول الربط والتشغيل الاقتصادي الأمثل للشبكات، وتلبية احتياجات المواطنين، ومشروعات التنمية في الدول الشقيقة، خاصة ليبيا والعراق والسودان، مشيرا إلى تنفيذ مشروعات لدعم الشبكة القومية باستثمارات بلغت 13 مليارا و200 مليون جنيه في عام واحد.

الربط مع السعودية يستغرق 52 شهرا

وقامت المهندسة صباح مشالي، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بتوقيع العقود النهائية الثلاثة لأكبر مشروع ربط كهربائي بين مصر و السعودية بقدرة 3 آلاف ميجاوات لبدء تنفيذ المشروع مباشرة بمدة تنفيذ 52 شهرا.

ومن المقرر أن يتم إنشاء خط الربط على 3 حزم مكونين من الخطوط الهوائية داخل الأراضي المصرية و يصل طولها إلى 350 كيلو متر، و أخرى بالمملكة، و الكابلات البحرية التي سيصل طولها إلى 20 كيلو متر، و الحزمة الثالثة هي محطات التحويلات التى ستكون الأولى من نوعها في مصر على نظام التيار المستمر Dc.