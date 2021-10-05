وفاة الممثلة الهندية «مانيشا ياداف» بطلة المسلسل التاريخي «جودا أكبر»

رحلت عن عالمنا الفنانة الهندية مانيشا ياداف، عن عمر ناهز 29 عامًا، يوم الأحد الماضي، بعد إصابتها بنزيف في المخ، وقد سبب خبر وفاتها صدمة، وحزنًا كبيرًا في الوسط الفني.

نجاح كبير لمسلسلها التاريخي

اشتهرت «مانيشا ياداف» بدورها في المسلسل التاريخي «جودا أكبر» حيث جسدت شخصية «سليمة بيغوم»، وهي إحدى زوجات «أكبر» خلال أحداث المسلسل، والذي حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه.

مانيشا ياداف تحتفل بعيد ميلاد ابنها

وكان أخر ظهور لـ«مانيشا ياداف» خلال احتفالها منذ أيام قليلة بعيد الميلاد الأول لابنها الرضيع، ونشرت العديد من الصور التي تجمعها به عبر حسابها الرسمي على «انستجرام»، أثناء احتفالها بعيد ميلاده.

وعلقت على الصور قائلة: «عيد ميلاد سعيد طفلي الغالي، فتى قوس قزح الصغير، لقد كنت مثل هذا الضوء في حياتي خلال موسم من سنة صعبة، أنا محظوظة جدًا وممتنة لكوني والدتك، أنا أحبك كثيرا».

صدمة في الوسط الفني

وعبرت الفنانة «بارديهي شارما» التي جسدت شخصية «جودا» خلال أحداث مسلسل «جودا أكبر» عن حزنها الشديد لفقد زميلتها في العمل، وكتبت عبر حسابها الرسمي على «انستجرام» عبر خاصية القصص: «هذا الخبر مفجع للغاية».

وأضافت شارما، خلال لقاء مع إحدى الصحف الهندية، أنها لم تكن على اتصال دائم بالراحلة خاصة بعد توقف عرض مسلسل «جودا أكبر»، ولكن كانت تتواصل معها ومع باقي ممثلات المسلسل من خلال مجموعة عبر تطبيق «واتساب» تسمى MUGHAL والذي علمت من خلاله خبر الوفاة، مما سبب لها صدمة وحزن كبير.

واستكملت حديثها أن ياداف كانت تمتلك طاقة عالية، وكانت شخصًا مرحًا أثناء تصوير المسلسل، وأن وفاتها خبر محزن بشدة خاصة أن لديها طفل صغير يبلغ من العمر عامًا واحدًا.