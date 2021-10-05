ضبط عصابة لسرقة السيدات بمدينة نصر.. وتوفير 1000 قطعة ملابس لدار أيتام

كثّفت وزارة الداخلية جهودها، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من الأهالي، بضبط أحد الأشخاص بعقار كائن دائرة القسم، وبالانتقال والفحص التقت قوات الشرطة سيدة مقيمة في العقار، أقرّت بأنّ سيدة طرقت على بابها وأوهمتها بأنّها جاءت للعمل طرفها كخادمة، وفوجئت بشخصين آخرين يدفعانها إلى داخل الشقة ويهددانها بسلاح ناري محاولين سرقتها.

ضبط المتهمين

وأوضحت السيدة بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أنّها استغاثت بالجيران ونجحت بمساعدتهم في ضبط السيدة، وشخص آخر مقيمان في مدينة نصر ثالث، وتبيّن أنّ الأخير يعمل سائق وبحوزته سلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين اعترف الثاني بأنّه نظرا لسابقة عمل زوجته طرف المجني عليها وعلمه بامتلاكها مشغولات ذهبية داخل مسكنها، اختمرت في ذهنه فكرة سرقتها، ومن أجل ذلك استعان بالأولى وشريكيهما، وأمكن ضبطهما بمحيط محل البلاغ، وتبيّن إصابة أحدهما بكسر في القدم حال محاولته الهرب عن طريق القفز لسطح العقار الملاصق، وتمّ حجزه بالمستشفى، وضبط بحوزة أحدهما (طبنجة صوت) المستخدمة في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

توفير 1000 قطعة ملابس لدور أيتام

وفي سياق آخر، رصد قطاع الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية، التماسا لأحد المواطنين على موقع فيس بوك، للتبرع لإحدى دور رعاية الأيتام بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية بمبالغ مالية لشراء ملابس شتوية للأطفال نزلاء الدار.

وعلى الفور، وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، نسّق قطاع حقوق الإنسان في الوزارة، مع بنك الكساء المصري، ونجح في توفير 1000 قطعة ملابس، وبالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية تم إيفاد مأمورية للدار، وتوزيع الملابس على أطفال الدار، ما كان له الأثر البالغ في إدخال البهجة والسرور في نفوسهم.