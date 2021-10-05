الصحة تستقبل 1.5 مليون جرعة لقاح فايزر خلال أيام

تستعد وزارة الصحة والسكان، لاستقبال شحنة جديدة من لقاح فايزر في مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، تقدّر بنحو مليون ونصف المليون جرعة، بعد أن استقبلت الوزارة الأسبوع الماضي، شحنات لقاح فايزر بمطار القاهرة، وأكدت في تقرير رسمي لها، أنّ هيئة الدواء المصرية ستبدأ تحليل شحنة اللقاح خلال 14 يوما، بعدها يبدأ تطعيم المواطنين بها في مراكز تطعيم لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية.

لقاح فايزر يمكن استخدامه لجميع الفئات

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ لقاح فايزر غير مخصص لأغراض السفر فقط، ويمكن تطعيم الأطفال به، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 21 يوما، مشيرة إلى أنّه أثبت فعاليته لمواجهة فيروس كورونا بنسبة تصل لـ95% بعد الجرعة الثانية، ووفقا للشركة المنتجة، فجميع الفئات العمرية يمكنها أخذ لقاح كورونا، حيث جرت التجارب السريرية للقاح فايزر على جميع الفئات العمرية.

حجز لقاح كورونا مهم للحد من انتشار العدوى

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالإسراع وحجز لقاح كورونا، للحد من انتشار عدوى الفيروس المستجد والسيطرة عليه، وتنفيذ خطة الدولة التي وضعتها لمواجهة الموجة الرابعة، والتي تتضمن تطعيم 40% من المواطنين.

وحددت وزارة الصحة والسكان، أولويات المسافرين، وهم: «المسافرون للعمل بالخارج، المسافرون لتلقي العلاج بالخارج، المسافرون لغرض الدراسة سواء تعليم جامعي أو ما بعد الجامعي».

وطالبت وزارة الصحة والسكان، المواطنين، بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن المناطق المزدحمة والتكدس.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه حال أخذ اللقاح، يجب الالتزام بالتدابير الصحية، مشيرة إلى أنّ اللقاح لا يمنع الإصابة بالفيروس، بل يخفف شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.