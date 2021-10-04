مستشار الرئيس: زيارتي مع وزيرة الصحة لألمانيا «مكوكية» وناجحة للغاية

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، كواليس زيارته بصحبة وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، إلى العاصمة الألمانية برلين، مشيرا إلى أنهما زارا ألمانيا في فترة زمنية قصيرة للغاية، لم تتجاوز الـ72 ساعة، واصفًا إياها بـ«المكوكية»، تنقلا خلالها بين المدن الألمانية، وبين الشركات العملاقة في صناعة السيارات مثل شركة «مرسيدس».

زيارة مصانع عملاقة لشركة «سيمنز» الألمانية

وأضاف «تاج الدين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، مع الإعلامي سيد علي، أن شركة مرسيدس تصنع حاليا آلاف من السيارات، مثل سيارات الإسعاف والرعاية المركزة والقوافل الطبية، للفحص الطبي الشامل، والسيارات التي تستخدم في فحص المواطنين في المبادرات الرئاسية الصحية، كما جرى زيارة مصانع عملاقة لشركة «سيمنز» الألمانية.

سيمنز تنتج الأجهزة العملاقة في مجال الصحة

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن شركة سيمنز، تنتج الأجهزة العملاقة في مجال الصحة، مثل أجهزة الأشعة المقطعية بالكمبيوتر، وآشعة الرنين المغناطيسي، وآجهزة آشعة الصدر، موضحًا أنه جرى التعاقد على كمية كبيرة من السيارات، وجرى دراسة تصنيع هذه السيارات بمواصفات عالمية قياسية جدا، فضلًا عن الأجهزة، وتجهز سيارات الفحص الشامل والكشف الطبي.

السيارات التي جرى التعاقد عليها ستكون مجهزة

وأردف الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن السيارات التي جرى التعاقد عليها ستكون مجهزة، وتصلح للكشف الطبي في تحصصات طبية مختلفة ومتعددة، موضحًا أن هذه الزيارة ناجحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وستصل مصر تباعًا خلال الفترة المقبلة، لتقديم خدمات للمواطنين في كل أنحاء جمهورية مصر العربية، بالتزامن مع مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.