ضبط حشيش وهيروين بـ35 مليون جنيه في 4 محافظات

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني، الأمن العام، والأمن المركزي» ومختلف مديريات الأمن والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، بقطاع أكاديمية الشرطة جهودها لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.

مديرية أمن الإسماعيلية

وعقب تقنين الإجراءات بحسب بيان عن وزارة الداخلية، ضبطت الإدارات على مستوى مديرية أمن الإسماعيلية، شخصين لأحدهما معلومات جنائية، وبحوزتهما 185 طربة لمخدر الحشيش وزنت 156,500 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام، كمية لمخدر الهيروين الخام وزنت 15 كيلو جرام، كمية لمخدر الآيس «شابو» وزنت 3 كيلو جرامات، سيارتين، مبلغ مالي، هاتفين محمول، وجهاز كشف المعادن»، وضبط شخصين بحوزتهما 6 طرب حشيش وزنت 1 كيلو جرام، وكمية لمخدر الأفيون وزنت 500 جرام، وسيارتين، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

مديرية أمن الإسكندرية

وجرى ضبط شخص بحوزته 200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وضبط شخصين وبحوزتهما 125 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12,500 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتفين محمولين.

مديرية أمن البحيرة

ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول، وضبط شخصين وبحوزتهما 18 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته 1200 قرص مخدر، مبلغ مالي، وهاتف محمول، وضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدر الهيروين، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

مديرية أمن مطروح

كما جرى ضبط شخصين وبحوزتهما بندقية آلية، بندقية خرطوش، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، 2 خزينة، 2 طربة لمخدر الحشيش، 200 قرص مخدر، سيارة، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول، وضبط شخص وبحوزته كمية لمخدر الحشيش، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وتقدّر القيمة المالية لجملة المضبوطات في الحملة بنحو 35 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.