الرى: إزالة أكثر من 3 آلاف حالة تعد على «نيل رشيد» خلال 10 أيام

أزالت وزارة الموارد المائية والرى، أكثر من 3 آلاف حالة تعدى على مجرى فرع رشيد خلال 10 أيام، كما أعلنت الوزارة عن إزالة مخالفات وتعديات في 6 محافظات.

إزالة 568 حالة تعدي في 6 محافظات

وأشارت الوزارة في بيان رسمي الثلاثاء، أنها أزالت بالأمس فقط 568 حالة تعدي تنوعت ما بين أعمال ردم ومباني مخالفة وأسوار وعشش، في محافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية والمنوفية والقليوبية والجيزة.

تنفيذ الإزالات على حساب المخالفين

وأكد الدكتور محمد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن الحملة تعد أكبر و أضخم حملة لإزالة التعديات في تاريخ الوزارة، مشيرا إلى أن الإزالات تتم على حساب المخالفين، وهي تكاليف المعدلات اللازمة لتنفيذ عمليات الإزالة.

وأضاف أنه يجرى حالياً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية، لإزالة كميات كبيرة من المخلفات الملقاة بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية.

وقد أعلنت الوزارة، التنسق مع التنمية المحلية لإزالة مخلفات بجوار جسور فرع رشيد بنطاق محافظة الجيزة ومركز تلا بالمنوفية، بالإضافة لرصد 700 تعدى على فرع دمياط.

الوزير: هدفنا «نيل بلا تعديات»

وأكد عبد العاطي أن الوزارة عازمة على التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات لردع كل من تسول له نفسه التعدي علي نهر النيل، وبما يؤدى لتحقيق الهدف المنشود بالوصول إلى «نيل بلا تعديات»

أوضح أن أجهزة الوزارة تعمل علي مدار الساعة لمواجهة هذه التعديات أياً كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل، وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وجه في 27 سبتمبر الماضي، الحكومة في إزالة كافة التعديات خلال 6 أشهر على أراضي الدولة، كما وجه بوقف الدعم الذي تمنحه الدولة لمن يثبت تعديه على الأراضي والمصارف الزراعية.