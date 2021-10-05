مدبولي يهنئ السيسي والجيش والشعب بذكرى أكتوبر

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة.

وفي مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ولرجال القوات المسلحة البواسل، ولجميع أبناء شعب مصر العظيم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر أكتوبر المجيد، الذي استطعنا فيه استرداد أرضنا، مشيراً إلى «أننا نستلهم من هذه الذكرى روح الفداء وقوة وعزيمة الإرادة لتحقيق الانتصار في معركة التنمية لأغلى بقعة في أرضنا، أرض الفيروز».

مدبولي يحيي القائد الأعلى للقوات المسلحة: الجيش درع الوطن

ووجه رئيس الوزراء التحية والتقدير للرئيس القائد الأعلى للقوات المسلحة، وللقائد العام وزير الدفاع، وكل رجال القوات المسلحة من ضباط وجنود على الجهود الكبيرة التي تبذل لتطوير الجيش المصري العظيم، باعتباره الدرع الواقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.

ونوه رئيس الوزراء، إلى الاحتفال بيوم القضاء المصري، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكّداً دور قضاء مصر الشامخ في صون حقوق المواطنين، وتحقيق العدالة الناجزة، التي تنتشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة، حفاظاً على الوطن وصوناً لمقدساته.

مدبولي يهنئ وزير العدل وقضاة مصر بذكرى حرب أكتوبر

كما هنأ رئيس الوزراء، وزير العدل وقضاة مصر الشرفاء بهذه المناسبة، مؤكداً الاحترام الكامل للسلطة القضائية، وبما يضمن صون استقلالها الكامل، مشيداً في هذا الصدد بما يتمّ بذله من جهود في إطار تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، والتي تسهم في تيسير الإجراءات على المتعامل مع هذه المنظومة.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، إلى زيارة الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له، واستقباله بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يعتبر أول استقبال لمسئول رسمي يشهده المقر.

وأشار مدبولي، إلى أنَّ الزيارة تأتي في إطار تعزيز فرص التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تجربة مصر فى تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، باعتباره أحد المشروعات القومية الكبرى التي يتمّ تنفيذها خلال هذه الفترة، فضلاً عن دور هذا المشروع فى تحقيق التنمية بمختلف القطاعات، وتوفير المزيد من فرص العمل.