«التعليم العالي»: معدل التطعيم في الجامعات يتجاوز 36 ألف جرعة يوميًا

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، أن الدراسة هذا العام ستعود إلى ما كانت عليه قبل كورونا، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والاستمرار في عمليات التطعيم، موضحا أن نسبة التطعيم سواء من حصل على جرعتين أو جرعة واحدة من أعضاء هيئة التدريس تخطت الـ90%، كما تجاوز معدل التطعيم 36 ألف جرعة يوميًا.

التطعيم متاح من الصباح وحتى آخر اليوم

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين حسام حداد وجومانا ماهر، أن التطعيم إلزامي ومتاح من الصباح وحتى آخر اليوم لكل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس؛ لتوفير عام دراسي أمن، لافتًا إلى أن الدولة وفرت التطعيم بالمجان، ويمكن للطلاب الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان للتطعيم، والتسجيل في «خانة طالب جامعي» في نفس اليوم، والذهاب إلى أقرب مقر تطعيم.

وأوضح «عبد الغفار» أن جميع الجامعات وفرت كل نقاط التطعيم لديها والفرق الفنية، وليست هناك حجة لعدم الالتزام بذلك، مضيفًا أنه خلال الاجتماع الماضي للوزارة شددت على التزام جميع الجامعات بالإجراءات الاحترازية، من خلال الحرص على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة داخل الحرم الجامعي.

أسلوب التعليم الهجين

وأشار إلى أن خلال العامين الماضيين وتفشي جائحة كورونا، ظهرت الحاجة إلى التعليم الأون لاين، الأمر الذي عملت الوزارة على توفيره بالتعاون مع كل الكليات المصرية ونتج عن ذلك «أسلوب التعليم الهجين».

ولفت إلى أنه سيتم الاعتماد على التعليم الذي يجمع بين حضور الطالب خاصة بالكليات العملية، إضافة إلى فرص التعليم الأون لاين عبر منصات متعددة، خلال العام الدراسي الذي يبدأ خلال أيام قليلة.