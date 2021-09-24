بريد الوطن .. حل أزمتي مع الفاتورة يا وزير الكهرباء

رغم قيام شركة «شعاع» بدمياط بقراءة استهلاك عدادات «ك.و.س» بالتصوير الضوئى من العدادات مباشرة، فإن اشتراكى رقم 2127/2/3، ظلت قراءات الاستهلاك شهوراً تتحرك بنسج الخيال غير الواقعى، بالنقل الخاطئ من قراء شركة «شعاع»، ولذلك خاطبت «هندسة جنوب دمياط» مراراً بالقراءة الفعلية للاستهلاك، وتلافى الخطأ، ولا مجيب.. وكانت قيمة الاستهلاك الشهرى من قبل لا تتخطى مائة جنيه لمحل، ولكن هالنى يوم 31/8/2021 مطالبة محصل الكهرباء بالشركة لى بتسديد مبلغ 989 جنيهاً قيمة استهلاك أشهر مايو ويونيو ويوليو 2021، وشهر أغسطس 2021 بقيمة 575 جنيهاً.. أناشد السيد محمد شاكر محاسبة المسئول.

يحيى السيد النجار - دمياط

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