مصرع عامل داخل حفرة صرف صحي بأسيوط

لقي عامل مصرعه، إثر انهيار غرفة صرف صحي عليه، أثناء الحفر بقرية عرب العوامر التابعة لمركز ديروط في محافظة أسيوط.

بلاغ لغرفة عمليات النجدة

تلقى اللواء عمر السويفى مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة ديروط، بوصول بلاغا لغرفة عمليات النجدة بإنهيار حفر غرفة صرف صحي على عامل بقرية عرب العوامر دائرة المركز.

انهيار حفرة على عامل

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف والحماية المدنية، وبالمعاينة والفحص تبين إنهيار حفر بجوار الوحدة الصحية، على عامل يدعى «رمضان برعي سيد»، 37 سنة، من أبناء محافظة سوهاج، ما نتج عنه وفاته، وجرى انتشال الجثة والتحفظ عليها بمشرحة المستشفى المركزي، وجاري تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.