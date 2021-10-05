الحكومة تنفي تعارض لقاح كورونا مع تطعيم الإنفلونزا الموسمية

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الصحة والسكان، لتوضيح حقيقة ما تردد في بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تعارض التطعيم بـ مصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا، حيث أكدت من جانبها أنّ ما يتردد من أخبار في هذا الشأن، عار تماما عن الصحة.

لا أدلة على تعارض لقاح كورونا مع مصل الإنفلونزا الموسمية

وأكدت وزارة الصحة والسكان، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا يوجد أي أدلة علمية على تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم، مُشددةً على أمان وفاعلية مصل الإنفلونزا ولقاحات فيروس كورونا على المواطنين، مع إمكانية تلقيهما بشكل طبيعي دون خطورة أو تعارض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به.

14 يوما فارق زمني بين اللقاحين

واشترطت وزارة الصحة، أن يكون هناك فارق زمني بين تلقي اللقاحين يقدّر بـ14 يوما، لتخفيف أي أعراض جانبية قد تظهر على متلقي اللقاح، مُناشدة المواطنين استشارة مقدمي الرعاية الصحية، للتحقق من أي معلومات دوائية قبل تناولها، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

لقاح الإنفلونزا يحمي من 4 أنواع فيروسات

وفي سياق متصل، يوفر لقاح الإنفلونزا الموسمية حماية من 4 أنواع من الفيروسات المتوقع انتشارها هذا الموسم، ويعطي حماية بنسبة تتراوح من 60% إلى 90% من نزلات البرد، كما يقلل عدد مرات النزلات وحدة الأعراض، وتتمثل الفئات الأولى بالتطعيم في البالغين والأطفال ممن يعانون حساسية الصدر والأنف، والأشخاص أصحاب المناعة الضعيفة ممن يتأثرون بنزلة البرد العادي، ويسبب لهم مضاعفات من سخونة وجيوب أنفية والتهاب في الأذن وتستمر معهم الأعراض لفترة طويلة.

وناشدت وزارة الصحة والسكان، وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام.

وأوضحت وزارة الصحة، أنّه حالة وجود أي استفسار أو شكوى بشأن فيروس كورونا، يرجى الاتصال على الخطين الساخنين (105) أو (15335)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).