أوبرا الإسكندرية تحتفل بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر الخميس المقبل

تقيم دار أوبرا الإسكندرية «سيد درويش»، حفلا فنيا لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد ومشاركة نجوم الفرقة، يوم الخميس المقبل الموافق 7 أكتوبر الجاري، في إطار احتفالات دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بذكرى نصر أكتوبر الـ48.

برنامج حفل 6 أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

ووفقاً لبيان دار الأوبرا في الإسكندرية، اليوم، فإن برنامج الحفل يتضمن باقة متنوعة من الأغاني الوطنية التي تخلد ذكرى الانتصارات وتبعث الأمل في وجدان المجتمع المصري والعربي.

أغاني حفل أكتوبر في أوبرا الإسكندرية

وأوضحت دار أوبرا الإسكندرية، في بيانها، أن الحفل يضم بعض المنوعات الغنائية منها: «تتر مسلسل رأفت الهجان، آداء الفرقة الموسيقية، حب الوطن فرض عليا، على إيه بتلومني، آداء الفنان مجدي حرب، على الدوار، أي والله، آداء الفنان إسلام الرملي، على هدير البوسطة، أقوى من الزمان، آداء الفنانة شمس، قولي حاجة، بالأحضان، آداء الفنان محمد الخولي، ساكن قصادي.. مصر التي في خاطري، آداء الفنانة ندى غالب، أنا والعذاب، عاش اللي قال، آداء الفنان محمد متولي، ويختتم نجوم الفرقة الحفل بأغنية صورة».

جدير بالذكر أن إجازة 6 اكتوبر ستكون يوم 7 أكتوبر هذا العام وفقاً لقرار مجلس الوزراء بترحيل الإجازات إلى يوم الخميس، حيث يوافق 6 أكتوبر يوم الأربعاء المقبل، وهو ما ترتب تنظيم الحفل يوم الخميس بعد اعتماده إجازة رسمية.