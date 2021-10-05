زراعة الإسكندرية تفحص 6 أطنان «تقاوي عيش غراب» واردة من فرنسا

فحصت مديرية زراعة الإسكندرية برئاسة المهندس طارق زكي محمد صالح، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، 6 أطنان «تقاوي عيش غراب»، واردة من فرنسا، حيث تبين سلامتها، قبل طرحها في الأسواق.

فحص شحنة تقاوي عيش الغراب في الإسكندرية

وأوضحت مديرية الزراعة، في بيان لها اليوم، أنه وفقاً لتوجيهات المهندسة «تريزه سعد عطا الله»، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي والمهندسة صافيناز محمد الفضالي، مدير ادارة البساتين، قام المهندس أحمد زين العابدين، مندوب الإدارة المركزية للبساتين مع لجنة مكونة من الحجر الزراعي ومعهد بحوث أمراض النبات، بفحص شحنة عيش غراب واردة فرنسا في 600 صندوق وزن 9540 كيلو وبالفحص تبين سلامة الشحنة التي بلغ حجمها 5 أطنان و 724 كيلو جرام.

ما هو عيش الغراب؟

جدير بالذكر أن عيش الغراب ‏يعد فطر مثمر ينمو فوق الأرض، وتوجد منه أصناف كثيرة من الفطريات اللحيمة، التي تشبه المظلة في شكلها، وينمو عيش الغراب بكثرة في الغابات ومناطق الأعشاب.

وبحسب وزارة الزراعة، فإنه فى السنوات الماضية بدأت تنتشر هذه الزراعة في الشرق الأوسط بعد أن حققت نجاحاً كبيراً في دول الغرب ويتوقع لها في الإنتشار الكبير حيث أنها تفتح أفاقا جديدة للعمل والإنتاج والربح للمنتجين والمزارعين من الشباب.

زراعة عيش الغراب في مصر

وتشجع وزارة الزراعة في مصر على زراعة عيش الغراب حيث يعد من المشروعات الإستثمارية الناجحة وخاصة مشروعات التكثيف الزراعي إذ يبلغ إنتاج المتر المربع من20 - 25 كجم في الدورة «3 شهور» و يصل إلى 100 كجم في السنة أي أنه من أعلي معدلات الإنتاج عامة مما يضمن دخلاً مناسباً سواء للشباب والمستثمرين وأيضاً توفير العملة الصعبه بل يعمل على إيجاد العملة الصعبة بتصديره للدول المحيطة.