القصة الكاملة لشهيد الشهامة في الإسكندرية.. «الخال والد»

أسدل الستار على قضية «شهيد الشهامة»، الذي دفع حياته ثمنا للدفاع عن ابنة شقيقته في الإسكندرية مطلع العام الجاري، بعدما قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبد الهادي، رئيس المحكمة، بمعاقبة المتهم بقتل المجني عليه، بالسجن 7 سنوات، وذلك في ثان جلسات محاكمته.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية القصة الكاملة لشهيد الشهامة في الإسكندرية بعدما أُدين المتهم صاحب المحل، في قضية مقتل المجني عليه «لاعب ملاكمة، بمركز شباب كرموز، غرب المحافظة»، بسبب رفض المجني عليه معاكسة المتهم لابنة شقيقته.

بداية قصة شهيد الشهامة في الإسكندرية

تعود تفاصيل الواقعة المقيدة بقضية تحمل رقم 754 لسنة، 2021، إلى إخطار تلقاه اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، من قسم شرطة كرموز بحدوث جريمة قتل في مشاجرة بين أحد شباب المنطقة، وصاحب محل هواتف محمولة بدائرة القسم.

«الخال والد».. حاول منع معاكسة ابنة شقيقته

وأثبتت التحريات والمعاينة أنه أثناء جلوس «كريم إبراهيم»، 20 عامًا، لاعب ملاكمة، بأحد المقاهي، فوجئ بالمتهم «م.ع.ع»، طالب، وصاحب محل هواتف محمولة، باعتراض طريق ابنة شقيقته، المدعوة «ش.أ.ع» 16 سنة، طالبة، بشارع أبو مندور بدائرة قسم شرطة كرموز، فاستشاط غيظًا، بعد محاولة الجاني معاكستها، فتدخل لمنع الشاب من فعلته ومعاتبته.

المتهم رفض العتاب وقتله

وأفاد شهود عيان الواقعة، بأن المتهم، يدعى«م.ع.م»، 21 عامًا، طالب بمعهد عالي، وأن شهيد الشهامة عاتبه على معاكسة ابنة شقيقته، فتوجه المجني عليه قائلًا: «قولتك أكثر من مرة متعاكسهاش»، فرد المتهم عليه: «أعاكسها زي أي واحدة».

المتهم قتل المجني عليه بطعنة في الظهر

فقام المجني عليه بلكمه في وجه، فرد المتهم بطعن المجني عليه بسلاح أبيض بمطواة في الظهر، ثم طعنه أسفل العين وعلى الفور تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة، وتحرر محضرا بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم.