«القومي للترجمة» يشارك بمعرض الرياض الدولي للكتاب 2021 بمجموعة إصدارات

يشارك المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، في معرض الرياض الدولي للكتاب والذي يستمر حتى يوم 10 أكتوبر الجاري.

يقدم المركز القومي للترجمة مجموعة من أحدث وأهم إصداراته منها: «مثنوي، تاريخ شعبي للعالم، الصين في عشر كلمات، الحداثة الثورية، شرح الثورة الفرنسية، السعي وراء المجد، تاريخ البحث النقدي للعهد القديم، أفريقيا الحاضر والمستقبل، نور من الشرق، اليهود في الإمبراطورية العثمانية، تاريخ العرب العام، الصين في عشر كلمات، ناصر، ميشيل فوكو، رحلة إلى الحجاز ومصر، الحج إلى نجد، الإسلاموية والسعي إلى الحداثات البديلة، تفسير سفر أيوب وشرحه بالعربية، مذكرات زوجة ديستويفسكي».

إصدارات المركز القومي للترجمة في معرض الرياض

كما يشارك أيضًا بمجموعة من الإصدارات الأخرى منها: «مصر في عهد محمد علي، نور من الشرق، سجون نختار أن نحيا فيها، ليلى وبراين، الجندر والوطن في الرواية العربية، يوسف إدريس خفايا الإبداع، مائة عام من الأدب الروسي، قراءات في أعمال نوال السعداوي، كتابة المذكرات الشخصية في القرن العشرين، نسوة منتقبات، الحكايات الشعبية لشعوب آسيا، موسوعة كمبريدج في النقد الأدبي، حواديت الأطفال والبيوت، شرح الديانات لابنتي، مدخل إلى البحث النسوي ممارسة وتطبيقا، الاقتصاد السياسي للدكتاتورية، فوبيا الإسلام، هل انتهى القرن الأمريكي، الاحتجاج: مقدمة ثقافية للحركات الاجتماعية، أماكن صغيرة وقضايا كبيرة، الحداثة والإبهام، جسد متألم: صنع العالم وتفكيكه، مدخل إلى الأيدلوجيات السياسية، ضمير شخص ليبرالي، التاريخ السري لتاّمر بريطانيا مع الأصوليين والسينما والتاريخ، والنسوية والمسرح».

المعرض يواصل فعالياته حتى 10 أكتوبر

يُشار إلى أنَّ إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حضرت مساء الخميس الماضي، فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 في واجهة الرياض، والذي دشَّنه وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.