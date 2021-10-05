اجتماع بـ«التعليم» بشأن مصير الدراسة 2021.. الحضور مهم للصفوف الأولى

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، عن أنّ اجتماع مسؤولي الوزارة مع مديري ووكلاء المديريات التعليمية بالمحافظات اليوم الثلاثاء، انتهى لأن تكون الدراسة منتظمة بشكل يومي، حيث تنطلق يوم 9 أكتوبر الحالي طبقا للخريطة الزمنية المعلنة مسبقا، والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تقسيم اليوم الدراسي وفق ظروف كل مدرسة

وقال المصدر لـ«الوطن»، إنّ الاجتماع لم يتطرق من قريب أو بعيد لفكرة تقسيم الأسبوع بين الصفوف الدراسية، على أن يتم التركيز على الصفوف الأولى في الحضور باعتبارهم المستهدفين من نظام التعليم الجديد حتى الآن.

وأوضح المصدر، أنّ وزارة التربية والتعليم أبلغت مديري المديريات بأن تكون لهم الحرية في تقسيم اليوم الدراسي إلى فترتين وفق ظروف مدارس كل محافظة، لتخفض الكثافات والحد من التكدس.

العام الدراسي الجديد يبدأ 9 أكتوبر.. وإجازة منتصف العام 5 فبراير

وترصد السطور التالية مواعيد الدراسة طبقاً للخريطة الزمنية للعام الجديد 2021- 2022، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

- يبدأ العام الدراسي يوم 9 أكتوبر وينتهي يوم الخميس 16 يونيو ويستمر لمدة 34 أسبوعا.

- مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 93 يوما للفصل الدراسي الأول و97 يوما للفصل الدراسي الثاني.

- أيام الدراسة الفعلية 190 يوما بما يعادل 32 أسبوعا.

- تبدأ إجازة منتصف العام من السبت 5 فبراير 2022 حتى الخميس 17 فبراير لمدة أسبوعين.

- يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 19 فبراير وحتى الخميس 9 يونيو.

- 7 مايو امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.

- تعقد الامتحانات الشفهية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.