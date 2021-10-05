اليوم.. التعليم والصحة تناقشان الخطة الوقائية ضد كورونا خلال العام الدراسي

يعقد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، اليوم الثلاثاء في الساعة الحادية عشرة صباحاً، لقاء افتراضيا مع مديري المديريات التعليمية والمعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، لعرض الخطة الوقائية التي وضعها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة للعام الدراسي الجديد 2021، لبدء عام دراسي جديد وآمن.

تطعيم جميع العاملين بالعملية التعليمية قبل الدراسة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021، والتي تهدف إلى تطعيم جميع العاملين بالعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي ومنع انتقال العدوى أثناء العملية التعليمية والحد منها الاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمدرسين بالإرشادات الوقائية.

الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021 وهي كالتالي:-

- حصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون بشكل يومي وتحديد الغياب لأسباب صحية، ويتم إبلاغ الإدارة التعليمية بنسب الغياب.

- إبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف المتغيبين لأسباب مرضية وعناوينهم، وتقوم الإدارة الصحية بتقصي حالاتهم

- تقسيم الطلاب إلى مجموعات في حالة وجود نشاط، يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات على سبيل المثال، بدلا من 4 مجموعات بكل مجموعة 10 طلاب يمكن عمل 10 مجموعات بكل مجموعة 4 طلاب وهكذا.

- تطعيم كل من يقف بحرم المدرسة فوق سن 18 عاما ولا يسمح بدخول أي فرد غير متطعم داخل حرم المدرسة.

وسائل رفع الوعي في المدارس لتوعية الطلاب

- وضع بوسترات رفع الوعي عند مدخل المدرسة وفي بداية ونهاية الممرات وأماكن الأنشطة المدرسية.

- التنويه عن الإجراءات الوقائية في الإذاعة المدرسية بصفة دورية وإدراج مواد توعوية متخللة للأنشطة المدرسية في أنماط متعددة.

- عرض بعض المحتويات المعتمدة من الجهات المعنية على شاشات العرض وقت الأنشطة المدرسية.

- توزيع منشورات توعوية تحفز اتباع الإجراءات الوقائية أو تشرحها بشكل مبسط.