التعليم: اجتماع لتحديد صلاحيات مديري المدارس في معالجة الكثافات لمواجهة كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، عن اجتماع سيعقده الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، مع مديري المديريات التعليمية ووكلائهم ومديري التعليم العام والفني، بحضور الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، سوف يحدد الملامح النهائية الخاصة بتنظيم عمل المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 9 أكتوبر الجاري، وعرض الخطة الوقائية التي وضعها قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة للعام الدراسي الجديد 2021، لبدء عام دراسي جديد وآمن.

وضع حلول عملية وتربوية لعدم التأثير على الخريطة الزمنية للمناهج

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاجتماع سوف يحدد صلاحيات مديري المدارس في معالجة الكثافات الطلابية، وكيفية وضع الحلول العملية والتربوية لعدم تأثير ذلك على الخريطة الزمنية للمناهج الدراسية، وكيفية تطبيق الإجراءات الوقاية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان لتأمين الطلاب والمعلمين ضد الفيروس.

ترتيب الأوضاع الداخلية بالكثافات الطلابية وفق ظروف كل مدرسة

ولفت المصدر إلى أن الوزارة سوف تترك بعض الصلاحيات لمديري المدارس في ترتيب الأوضاع الداخلية الخاصة بالكثافات الطلابية للحد من التكدس، وفق ظروف كل مدرسة، على أن يكون ذلك بالتشاور مع مديري المديريات، واختيار الطريقة المثالية لشرح الدروس بطريقة منتظمة، وعدم الإخلال بالإطار الزمني للمنهج، بالتوازي مع تقليل الكثافات بقدر الإمكان، حسب طبيعة المدرسة نفسها.

وقال إن الوزارة لن تفرض طريقة واحدة على جميع المدارس في معالجة الكثافات أو القرارات الخاصة بمواعيد تقديم المنهج، لأن كل مدرسة تختلف عن الأخرى، الأهم ألا يتأثر الطلاب سلبا، أو تكون هناك قرارات تخل بالإطار الزمني لكل منهج، أو حتى مواعيد الامتحانات الشهرية، فهناك مدارس فترة واحدة، وأخرى فترتين، ومدير المدرسة أكثر دراية بظروف مدرسته، لذلك ستكون له بعض الصلاحيات في هذا الشأن.