معاملات تجارية بميناء دمياط وصلت إلى 38423 طنا من البضائع والمنتجات

استقبلت هيئة ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 24 سفينة، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22555 طنت تشمل «5150 طنا من فوسفات و1508 أطنان من الأسمنت و2624 طنا من الرمل و13273 طنا يوريا.

38423 طنا حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38423 طن تشمل: 17743 طن قمح و7600 طن خردة و120 طن خشب زان و10000 طن ذرة و2160 طن زيت و800 طن كلوريد الإيثيلين.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 178 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات «بامية و بطاطس وخضار مجمد مشكل» وحاصلات زراعية «شمر وبردقوش وزيتون» وفواكه «مانجو» يجرى تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإسبانيا وأمريكا.

112254 طنا رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بميناء دمياط

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 378 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1052 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 112254 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 91541 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2463 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، و1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3642 شاحنة.