حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء 6-10-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة، غدًا على مدن ومحافظات الجمهورية، إذ يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدًا

وأضاف خبراء الأرصاد في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الثلاثاء، أنّه يسود البلاد ليلًا طقس لطيف على الأنحاء كافة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت إلى ظاهرة جوية أخرى مؤثرة، وهي تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويقول الخبراء، إنّ حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 29 20

الإسكندرية 27 22

وادي النطرون 28 20

طنطا 29 21

شبين الكوم 29 21

دمنهور 29 21

بلطيم 27 21

مطروح 26 22

السلوم 26 21

سيوة 28 20

بورسعيد 27 23

دمياط 27 22

الزقازيق 29 21

المنصورة 28 20

الإسماعيلية 30 20

السويس 30 21

العريش 28 21

رفح 28 21

رأس سدر 30 21

نخل 28 17

نويبع 31 25

طابا 28 22

كاترين 27 14

الطور 30 24

شرم الشيخ 33 25

الغردقة 32 25

مرسى علم 31 25

الفيوم 31 21

بني سويف 31 21

المنيا 30 21

أسيوط 31 20

سوهاج 32 21

قنا 33 22

الأقصر 34 23

أسوان 35 22

إدفو 36 22

أبو سمبل 35 23

الوادي الجديد 33 20

شلاتين 33 23

أبو رماد 32 22

حلايب 30 23

رأس حدربة 30 23