الأرصاد: فصل الخريف لم يكشر عن أنيابه بعد.. الجو ممتع في كل الجمهورية

قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الجو في مصر ممتع في هذا الوقت من العام في مختلف المحافظات، وسط استقرار المناخ خلال الـ7 أيام المقبلة، مع وجود رياح في بداية الصباح والساعات الأولى من الليل، مؤكدا أن جنوب الصعيد سيسجل 35 درجة، بينما لن تزيد الدرجات في القاهرة عن 28 درجة، بسبب وجود منخفض رياح قادم من جنوب أوروبا محمل برياح شمالية غربية نشطة على بعض المناطق مما يزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة في المساء، وسط حدوث اضطراب محدود في حركة الملاحة البحرية في خليج السويس والبحر الأحمر، بينما تستقر الأوضاع في البحر المتوسط تماما بحيث تكون مناسبة لإجراء كافة الأنشطة البحرية.

الشبورة الحادثة لا تؤثر على الرؤية بشكل كبير

وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن هذا الوقت من العام يشهد بعض الظواهر الجوية النشطة مثل الشبورة المائية في ساعات الصباح المبكرة لكنها ليست كثيفة ولا تؤثر على الرؤية بشكل كبير ولا تسبب إعاقة في الرؤية لسائقي المركبات.

مطالبة بمتابعة النشرة الجوية

وطالب مدير إدارة التنبؤات والتحليل بهيئة الأرصاد الجوية، الأهالي بمتابعة النشرة الجوية مع بدء العام الدراسي وتغيير الفصول لتحديد نوعية الملابس التي يجب على الأطفال ارتداءها لافتا إلى أن درجات الحرارة في الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعات طفيفة وسط التقلبات الجوية في فصل الخريف لافتا إلى أن الخريف لم يكشر عن أنيابه حتى الآن، لافتا إلى أن انخفاض درجات الحرارة سيكون تدريجيا في النصف الثاني من فصل الخريف مع سقوط الأمطار.