محافظ كفر الشيخ: إنشاء ميدان أحمد عابدين تعبير عن حب أهالي المحافظة له

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أحمد زكي عابدين، رئيس العاصمة الإدارية، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ميدان «أحمد عابدين»، الكائن بنهاية شارع المصنع بالتقاطع مع مساكن47 بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومعاون المحافظ للإستثمار إسلام طه، ومبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، فضلا عن اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، كما حضر الافتتاح عضوا مجلس النواب النائبة هالة أبو السعد، والنائب ياسر منير.

محافظ كفر الشيخ: الأهالي يحملون كل الحب لـ«اللواء أحمد زكي»

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيح، في كلمته خلال حفل الافتتاح: «أهالي كفر الشيخ يحملون كل الحب والتقدير للّواء أحمد زكي عابدين، لما له من دور كبير في المحافظة، وأن لمساته يجدها الأهالي في كل مكان، ولا نجد ما نقدمه له إلا إنشاء ميدان يحمل اسمه نظراً لمكانته وحب أهالي المحافظة له».

مدير العاصمة الإدارية: كفر الشيخ شهدت تغيرًا كبيرًا في الإنشاءات

وأكد اللواء أحمد زكي عابدين، مدير العاصمة الإدارية، أن محافظة كفر الشيخ شهدت تغييراً كبيراً في الإنشاءات والنظافة وإنشاء محاور جديدة خلال الفترات الأخيرة، وقدم الشكر للواء جمال نور الدين على الجهود المبذولة في المحافظة والتي شاهدها من خلال جولته في شوارعها.