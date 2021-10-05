ختام المهرجان الرياضي للأسر الطلابية بجامعة كفر الشيخ

اختتمت جامعة كفرالشيخ فعاليات المهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والذي نظمته جامعة كفرالشيخ وخلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبرالجاري، بمشاركة الجامعات المصرية، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أشرف صبحي وزيرالشباب الرياضة ومحافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة وشاركت فيه 28 جامعة مصرية، بإجمالي مشاركين بلغ 700 طالب وطالبة.

جاء ذلك بحضور الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، وأمين عام الجامعة الدكتور علي صبري والدكتور أحمد عبد ربه مدير عام الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة.

وكانت المنافسة خلال المهرجان في مسابقات «خماسي كرة القدم - تنس الطاولة - كرة السرعة - دارتس - ألعاب ترويحية مفتوحة»، في ملاعب كلية التربية الرياضية بالجامعة بإشراف إدارة النشاط الرياضي بالجامعة.

وأسفرت النتائج في مسابقات كرة السرعة طلاب، عن حصد الطالب محمد اشرف أنس بجامعة كفر الشيخ المركز الأول، والمركز الثاني لجامعة الزقازيق، الطالب أحمد محمد عبدالله، ،المركز الثالث جامعة حلوان الطالب عبدالله طارق محمد، أما كرة السرعة طالبات، فحصد المركز الأول جامعة عين شمس الطالبة رنا إسماعيل ابراهيم، المركز الثاني جامعة حلوان الطالبة جويدة سعيد مصطفى، المركز الثالث جامعة كفر الشيخ الطالبة روان محمد عبدالوهاب

ورحب الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ بالحضور مؤكداً أهمية النشاط الرياضى في الجامعات ودوره الفعال في تعزيز قيم المنافسة الشريفة بين طلابها مشيراً إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية بالرياضة وحرصها على تبني المواهب البارزة في كافة الأنشطة الرياضية موجهاً التهنئة للجامعات الفائزة فى المهرجان.

دسوقي يسلم الجوائز والميداليات للطلاب والطالبات

وفي نهاية فعاليات المهرجان قدم الأستاذ الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة الشكر للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي على تشجيعه واهتمامه بالشباب، كما قدم الشكر للأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ على اهتمامهم ورعايتهم للمهرجان الرياضي الأول للأسر الطلابية للجامعات المصرية، ثم سلم الجوائز والميداليات على الطلاب والطالبات الفائزين.