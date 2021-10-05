رئيس شركة المياه يتعهد لنواب الأقصر بتثبيت العمالة المؤقتة

كشف عدد من أعضاء مجلس النواب عن محافظة الأقصر عن حصولهم على تعهدات من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، المهندس ممدوح رسلان، على تثبيت العمال المؤقتة وتقنين وضع العاملين باليومية في فرع الشركة بالأقصر.

وتقدم العديد من العاملين المؤقتين في فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الأقصر بالشكر إلى النائب الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، وأعضاء الهيئة البرلمانية لأحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري والحرية، عن دائرة الأقصر، على جهودهم لتحقيق مطالبهم وتقنين أوضاعهم في الشركة.

تقديم طلب تثبيت عمال مياه الشرب والصرف الصحي

وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور محمد العماري، أمين حزب «مستقبل وطن» بمحافظة الأقصر، أنه تقدم بطلب تثبيت عمال اليومية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وقام بالتوقيع على هذا الطلب عدد من نواب المحافظة، من ضمنهم النواب أماني الشعولي، ووائل زكريا الأمير، وباهي مسعود، والدكتور بهجت الصن، من ممثلي أحزاب «مستقبل وطن، والشعب الجمهوري، والحرية».

وأضاف رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب أنه تقدم بذلك الطلب، بمشاركة النواب الآخرين، حرصا منهم على مستقبل مئات العاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، وتقنين أوضاعهم داخل الشركة، فضلاً عن ضمان حصولهم على حقوقهم الوظيفية داخل الشركة.

قبول طلب نواب الأقصر

وأكد أمين حزب «مستقبل وطن» بالأقصر أنه وعدد من النواب الذين تقدموا بالطلب، تمكنوا من الحصول على موافقة من رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بتثبيت العمال المؤقتين، أسوة بما تم مع العمالة اليومية في محافظة قنا.