الأقصر الأزهرية: استحدثنا منظومة متكاملة لتهيئة الطفل نفسيا واجتماعيا

كشفت منطقة الأقصر الأزهرية أن إجمالي عدد المعاهد الأزهرية لمرحلة رياض الأطفال بالمحافظة، بلغ 52 معهدًا أزهريًا، مؤكدة أن المنطقة تنفذ توجيهات الأزهر الشريف بإعداد طفل متكامل ومتوازن الشخصية من خلال نظام تربوي أزهري متميز بالجودة بهدف تهيئة الأطفال من كافة النواحي الجسمانية والعقلية والاجتماعية وكذلك الوجدانية، بما يضمن للطفل الأزهري إعداده للحياة في المجتمع المعاصر، والتأكيد على ضرورة مشاركة الطفل الإيجابية من أجل مستقبل متميز، وفقا للمنسق الإعلامي لمنطقة الأقصر الأزهرية عبد الحي خليل.

3 سنوات و6 أشهر..الحد الأدنى لـ kg1

وأوضح المنسق الإعلامي لمنطقة الأقصر الأزهرية، لـ«الوطن»، أن عدد الأطفال الذين تقدموا للالتحاق بالمعاهد الأزهرية، مرحلة رياض الأطفال بالأقصر، بلغ 5 آلاف طفل وطفلة، لافتًا إلى أن التقديم للالتحاق بمرحلة رياض الاطفال في المعاهد الأزهرية جرى من خلال شبكة الإنترنت عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف.

وبخصوص شروط قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال kg1 يشترط ان يكون عمر الطفل 3 سنوات و6 أشهر، فيما يصل الحد الأدنى لسن قبول الأطفال بمرحلة kg2، أربعة سنوات ونصف بينما يتم قبول التلاميذ في الصف الأول الإبتدائي في سن 5 سنوات و6 أشهر، وحصل عدد كبير من المعاهد الأزهرية على اعتماد الهيئة القومية لجودة التعليم.

مسابقة سنوية للأطفال

وعن المسابقات التي ينظمها الأزهر الشريف، لفت المنسق الإعلامي بأزهر الأقصر، إلى تنظيم مسابقة سنوية تحت عنوان الأزهري الصغير، يتم خلالها اختيار أفضل طفل على مستوى مرحلة رياض الأطفال في كل محافظة، مضيفًا أنه يجري تقييم الأطفال من خلال الحفظ الجيد والمُتقن لجزء «تبارك - عم»، من القرآن الكريم، فضلًا عن حفظ الأحاديث النبوية الشريفة، وكذلك حفظ المتون العلمية «تحفة الأطفال والغلمان في تجويد القرآن - سليمان الجمزوري»، وفي النهاية يتم اختيار أفضل 3 أطفال وتصعيدهم لتمثيل المنطقة في نهائي الجمهورية بقطاع المعاهد الأزهرية بالقاهرة.

معلمات ومربيات أطفال لتهيئتهم نفسيًا

من جانب آخر، أكد الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، على حرص منطقة الأقصر على إقامة دورات تدريبية لمعلمات رياض الأطفال بهدف تعليمهن المهارات الفنية والمهنية والإنتاجية والتعاون، وصنع القرار والتفاوض، خاصة وأن المعلمة تقوم بأدوار عديدة ومتداخلة وتؤدي مهام كثيرة ومتنوعة تتطلب مهارات فنية مختلفة، فضلًا عن تهيئة الأطفال نفسيًا واجتماعيًا حتى لا يشعروا بالملل بعيداً عن أسرهم .

وأضاف أن المنطقة استحدثت مسابقة «المعلمة القدوة»، لاختيار أفضل المعلمات اللاتي أظهرن تميزًا وإبداعًا مع أطفال فصولهم، بجانب تفعيل منظومة التعليم عن بُعد عبر المنصات الإلكترونية، ما ينتج عنه طفل أزهري مبدع محب لوطنه ومعهده، فضلًا عن الاستعانة بعاملات ومربيات أطفال، تتوفر لديهن القدرة على التعامل مع الأطفال حتى تؤتي هذه الجهود المبذولة ثمارها.