الإعدام لقاتل الطفلة روضة لسرقة قرطها الذهبي في كفر الشيخ

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس الدائرة الأولى، منذ قليل بإعدام قاتل الطفلة روضة، لإدانته بخطف الأخيرة بواسطة مركبة «توك توك» وإنهاء حياتها لسرقة قرطها الذهبي.

وتبين من أوراق القضية أن سائق توك توك، يبلغ من العمر 65 عامًا، يقيم في قرية فرج الكبرى، التابعة لمركز الرياض في كفر الشيخ، قتل الطفلة روضة علي سلامة، بغرض سرقة قرطها الذهبي، لتصدر المحكمه قرارها بإحالة أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية، وتقضي بحكمها اليوم بإعدامه.