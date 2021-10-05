توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. شبورة ورياح خفيفة على بعض المناطق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ3 أيام المقبلة، في الفترة من غد الأربعاء الموافق 5 أكتوبر الحالي، وحتى الجمعة الموافق 8 من الشهر ذاته.

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفق البيان الصادر عن الهيئة، أن يسود نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد، ويكون لطيفا ليلًا على كافة الأنحاء.

أما عن الظواهر الجوية المؤثرة، فهي نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، تنحسر يوم الخميس على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد فقط، وتمتد الجمعة لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وأضاف الخبراء أنّ الشبورة المائية تتكون في الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 6 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 7 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 22.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 21.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 22.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.