أسعار النفط تتخطى حاجز الـ82 دولارا للبرميل.. وأوبك تزيد الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط العالمية، حيث أنهل تخطت حاجز الـ82 دولار خلال تعاملات اليوم، إذ وصلت إلى أعلى معدل سعري لها منذ 2014، وذلك استمرارًا لموجة الارتفاعات التي بدأت منذ بداية الشهر الماضي.

وارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 1%، حيث ارتفع خام برنت بقيمة 1.34%، والخام الأمريكي بنسبة 1.24%.

وقفز سعر برميل خام برنت، خلال تعاملات اليوم، فوق 82 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ نحو 7 سنوات، وشهدت الأسعار ارتفاعًا كبيرًا بعد اجتياح إعصار «إيدا» خليج المكسيك.

العقود الآجلة لخام برنت تسجل 82.31 دولار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لأكثر من دولار، أو ما يعادل 1.34% إلى 82.31 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 92 سنتا أو ما يعادل 1.24% إلى 78.59 دولار للبرميل.

ويتوقع المستثمرون، ارتفاعا في الطلب على النفط بفعل مخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد-19، وساهم إطلاق اللقاحات بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري.

وجاء ذلك بعد قرار منظمة الأوبك بلس، حيث قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها بقيادة روسيا، في إطار مجموعة «أوبك+»، أمس إنهم سيبقون على اتفاق لزيادة إنتاج النفط بشكل تدريجي فحسب، متجاهلين دعوات من الولايات المتحدة والهند لرفع الإنتاج مع تعافي الاقتصاد العالمي، وإن كان بشكل متقطع، من جائحة فيروس كورونا.

وقالت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»: «نتوقع عودة تدريجية لنمو الطلب إلى طبيعته وسيبدأ انتعاش في المعروض التأثير على أسعار النفط اعتبارًا من الربع الرابع».

وأضافت: «هذا العام، تجاوز نمو الطلب العرض، مما ساعد الأسعار على الوصول إلى أعلى المستويات في عدة سنوات، لكننا نتوقع أن تنعكس هذه الديناميكية مع زيادة أوبك+ الإنتاج».