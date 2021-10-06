أسعار تذاكر دخول «بانوراما الحرب» بالتزامن مع ذكرى 6 أكتوبر

ساعات قليلة تفصلنا عن الاحتفال بذكرى 6 أكتوبر، تلك الذكرى التي يحتفل بها المصريون في السادس من أكتوبر من كل عام، إحياءً لذكرى الانتصار العظيم في حرب أكتوبر، وفي تلك المناسبة يحرص الكثير من الآباء على اصطحاب أطفالهم لبانوراما حرب أكتوبر ليحتفلوا بتلك الذكرى، رغبة منهم في تنمية الحس الوطني لدى أبنائهم.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية أسعار تذاكر الدخول لبانوراما حرب أكتوبر وشرح تفصيلي لقاعات المبنين وفق الصفحة الرسمية لبانوراما حرب أكتوبر على «فيس بوك»، كالتالي:

مواعيد بانوراما حرب أكتوبر

تكون ساحة البانوراما مفتوحة أمام الجماهير يوميا ما عدا يوم الثلاثاء، وتقدم البانوراما حفلات صباحية تتوزع على 3 حفلات، وجاءت مواعيدها كالتالي:

الحفلات الصباحية

- الحفلة الأولى: تبدأ الحفلة الأولى من الساعة 9.30 صباحا.

- الحفلة الثانية: تبدأ الحفلة الثانية الساعة 11 صباحا.

- الحفلة الثالثة: تبدأ الحفلة الثالثة الساعة 12.30 صباحا.

الحفلات المسائية

- الحفلة الأولى: تبدأ الحفلة الأولى الساعة 6 مساء.

- الحفلة الثانية: تبدأ الحفلة الثانية الساعة 7.30 مساء.

أسعار تذاكر بانوراما حرب أكتوبر

تنظم بانوراما حرب أكتوبر حفلات خاصة للوفود السياحية بعدة لغات مختلفة وهي «اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الإيطالية، اللغة الفرنسية، اللغة اليابانية، اللغة الصينية، اللغة العبرية، اللغة الأوربية» وتتراوح أسعار التذاكر بين 100 و 200 جنيه.

صالات بانوراما حرب أكتوبر

تتكون بانوراما حرب أكتوبر من عدة صالات مختلفة، وهي:

ساحة العرض المكشوف

تعرض هذه الساحة مجموعة من الأسلحة والمعدات العسكرية المصرية وأسلحة العدو المستولى عليها خلال حرب أكتوبر، كما يشمل العرض المكشوف نافورة وأنظمة عرض الصوت والضوء لتقديم عروض ليلية مبهرة على المجسم الدائري بتقنية (Projection Mapping).

قاعات العرض الدائم

بهو الاستقبال: ويضم مجسما توضيحيا لمبنى المتحف وملحقاته ومرافقه وخدماته، ويقوم بشرحه مرشد افتراضي مدعم بثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية، بالإضافة إلى عدد من اللوحات الجدارية لأهم المعارك العسكرية التي خاضها الجيش المصري منذ التاريخ المصري القديم وحتى حرب أكتوبر 1973، بالإضافة إلى عرض مجموعة من الأسلحة بتنقنية الهولوجرام وشاشات العرض الرقمي.

قاعة الصمود والتحدي: تعرض فيلم الصمود والتحدي الذي يتناول مراحل إعادة بناء القوات المسلحة وحرب الاستنزاف بعد عام 1967، استعداداً لمعركة النصر عن طربق سنيما ثلاثية الأبعاد مزودة بالمؤثرات المختلفة.

القاعة البانورامية

عبارة عن قاعة بانورامية تضم مسرح دائري متحرك يطل على لوحة زيتية عملاقة ومجسم لمسرح المعركة، تحكي ملحمة العبور ومزودة بأنظمة مؤثرات صوت وضوء تفاعلية.

قاعة العبور

وهي عبارة عن شاشة سينمائية يتم من خلالها عرض لعملية العبور وتجسيد مراحل حرب أكتوبر المجيدة ومفاوضات السلام من خلال فيلم جرافيك على شاشة عملاقة لجذب الزائرين.

قاعة جيش وشعب

هي إحدى قاعات العرض الرقمي المجهزة بشاشة دائرية مزودة بمؤثرات ليزر وأنظمة صوت متطورة، تحكي أهم الأحداث المعاصرة لثورتي 25 يناير و30 يونيو، وإبراز مظاهر تلاحم الجيش والشعب في الدفاع عن الوطن وصولاً إلى عرض لأهم مشروعات التحديث والتنمية.