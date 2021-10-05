محافظ الشرقية: 6 أكتوبر سيظل يوما خالدا

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، العميد حاتم عبده السيد، قائد منطقة تجنيد الزقازيق، بالذكرى الـ 48 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن يوم السادس من أكتوبر سيظل يومًا خالدًا في ذاكرة الوطن تحتفل به أجيالنا جيلًا بعد جيل.

يوم أعيد للوطن كبرياؤه وكرامته

وأوضح خلال زيارته لمنطقة تجنيد الزقازيق، أنه في مثل هذا اليوم تجاوزت مصر آلام النكسة ومرارة الهزيمة وانطلقت قواتها المسلحة المصرية الباسلة لترفع علم الوطن فوق سيناء وتسترد الأرض بأرواح الشهداء ودماء الأبطال لتعيد للوطن كبرياءه وكرامته.

أمن واستقرار الوطن

ودوّن المحافظ، كلمة تذكارية في سجل كبار الزوار عبّر فيها عن سعادته البالغة لوجوده في إحدى قلاع المؤسسة العسكرية، ومشاركته احتفالاتهم بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة التي صححت الأوضاع وأعادت لمصر عزتها وكرامتها، داعيًا أن يديم الله على وطننا الغالي «مصر» الأمن والاستقرار لاستكمال ملحمة البناء والتعمير تحت قيادة القائد الوطني الشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

تضحيات رجال القوات المسلحة ستظل خالدة

وتبادل المحافظ وقائد المنطقة الدروع التذكارية، مؤكدًا أن تضحيات رجال القوات المسلحة ستظل خالدة في الوجدان متمنيًا أن تظل رايتها خفاقة تدافع عن أمن واستقرار البلاد وتساهم في أعمال بناء وتنمية الوطن

رافق المحافظ الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، والدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار العسكري للمحافظة وعدد من القيادات الأمنية.