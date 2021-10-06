حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف مولود برج الحمل بإخلاصه الكبير لأصدقائه وتقديره لهم، ويبذل أي مجهود في سبيل أي شيء لمساعدتهم، وتقديم العون لهم في المشاكل التي تواجههم.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

القمر الجديد بمواجهتك.. انتبه لحقوقك ولا تغامر وتجنب القرارات المطلقة، فالعناد ليس في صالحك.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيًا

إذا كنت متزوجا.. فريق من الكواكب بمواجهة برجك مما يولد بداخلك خوفا شديدا على نفسك.. انتبه قد يبعدك ذلك عمن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان عمر الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 10 أبريل.