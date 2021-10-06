حظك اليوم برج الثور الأربعاء 6-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الثور يعرف بأنّه شخصية صبورة جدًا، ويُعتمد عليه، كما أنّه يتحمل الصدمات بقوة وثبات واحتمالٍ كبير.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر الجديد في منزلك السادس يحفز حركتك، وتميل للاهتمام بواجبات مهنية أو منزلية، وتقوم بما عليك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اليوم تبدو واعيا أن للآخرين حقوقا مثلك وتتعامل بذكاء مع الجميع.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة عبير صبري، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.