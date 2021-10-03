حظك اليوم برج الثور الأحد 3-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية صبورة، يستطيع تحقيق أهدافه التي يرغب بها، كما أنه يسعى دائما إلى جمع الأموال من خلال استطاعته على الالتزام بأكثر من عمل في وقت واحد.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

تميل اليوم نحو الانفتاح على من حولك، وتجذبك نشاطات جديدة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب وقد تجد الحب على الأبواب وتبدو مستعدا لمغامرة عاطفية ويعدك اليوم بالتفاهم والسعادة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، ويوافق تاريخ ميلاده 16 مايو.