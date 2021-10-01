حظك اليوم برج الثور السبت 2-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الثور بكونه شخصية صبورة بشكل كبير، يستطيع الانتظار لفترات طويلة، كما أنه شخصية عنيدة، لا يستطيع الاستسلام بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيا

عدة كواكب في وضع معاكس مما يجعلك قلقا.. وعليك أن تعتني بعملك، وتجنب المغامرة وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور عاطفيا

القمر في مربع برجك وقد تسيطر عليك ذكريات أليمة، كن إيجابيا وقاوم.

من أبرز مشاهير برج الثور المصارع العالمي جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.