مجمع خدمات وتوسعة وحدة صحية بجريس في المنيا

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بقرى مركز أبو قرقاص، حيث يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، هي أبو قرقاص، وملوي، والعدوة، ومغاغة، ودير مواس " بتكلفة 23 مليار جنية ، ليصل إجمالي المستفيدين من المشروعات الخدمية التي سيتم تطويرها نحو 2.970 مليون مستفيد.

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز أبو قرقاص، وعضو مجلس النواب النائب حسام أبو زيد، وممثلي الجهات المعنية، وممثلي جهاز تعمير شمال الصعيد، وشباب البرنامج الرئاسي، ومؤسسة حياة كريمة.

متابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لتجاوز أي معوقات

تأتي جولة المحافظ في إطار متابعة الموقف التنفيذي ميدانياً لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار في تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمني المحدد.

تابع المحافظ خلال جولته، أعمال تبطين ترعة الحواصلية القبلية بطريق مصر أسوان الزراعي، حيث شدد المحافظ على الجهة المنفذة بضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتوفير كمامات لجميع العاملين تشديد ، كما وجه بإزالة مخلفات الأعمال من المقاول علي جانبي الترعة.

إعطاء الأولوية للعمالة في المشروع

كما شدد المحافظ على إعطاء الأولوية للعمالة في المشروع، لتكون من أبناء القرى نفسها، مع الالتزام بالمعايير الخاصة بالإنشاء، كما وجه " القاضي" بازالة كافة التعديات على طريق المحيط ومدخل قريتي بنى عبيد وجريس.

شملت جولة محافظ المنيا بقري مركز ابوقرقاص ، تفقد خط طرد صرف صحي قرية جريس علي المحيط والمتصل من محطة رفع جريس الي محطة معالجة مركز ابو قرقاص بطول حوالي 5300 متر، كما تفقد موقع وحدة اسعاف جريس علي المحيط.

وأجرى محافظ المنيا معاينة على الطبيعة لعدد كبير من شوارع قرية جريس للوقوف على شكوى من عدد من المواطنين لعدم توصيل الصرف للشوارع التي تقل عن 2.5 متر ، حيث أكد المحافظ انه سيتم توصيل المياه والصرف للجميع من خلال وصلات منزلية على الخطوط الرئيسية للشوارع الضيقة والصغيرة.

وتفقد المحافظ موقع إنشاء مجمع زراعي جريس وموقع إنشاء مجمع خدمات قرية جريس ومبنى وحدة تموين وتضامن وحماية مدنية، وكذلك أعمال إنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية أولاد جويد.

وأكد المحافظ أنه سيجري توسعة للوحدة الصحية بقرية جريس من خلال إزالة أحد المباني المتهالكة للبنك الزراعي وتوفير بديل مناسب له ، لتتوافق الوحدة مع معايير الإنشاء الخاصة بوزارة الصحة.

وتابع المحافظ خلال جولته الاستعداد للعام الدراسي الجديد، حيث تفقد مدرسة الشهيد محمود احمد محمد عبد الرازق الإعدادية المشتركة، كما تابع تلقي المعلمين للقاح فيروس كورونا بالمدرسة.

واستجابة لأهالي قرية جريس ، وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة المحلية لتوفير مبنى لحضانة للأطفال، كما وجه الوحدة المحلية لتقديم كافة أوجه الدعم للبدء في تشغيل ماكينة الصراف الآلي.