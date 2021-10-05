«كندوز» ينفي قتل «الشيخ عماد» عمداً أمام محكمة إيتاي البارود (فيديو)

نفى «تيمور كندوز»، المتهم في قضية قتل «الشيخ عماد»، محفظ القرآن في البحيرة، أن يكون قد تعمد قتل المجني عليها، مشيراً إلى أن السلاح الذي استخدمه كان موجهاً على الضربات السريعة، حيث خرجت منه الأعيرة النارية تباعاً صوب المجني عليه، مما تسبب في إصابته بعدة طلقات، أودت بحياته.

مقتل محفظ قرآن بالبحيرة

وتابع المتهم في مقتل محفظ القرآن، أمام المحكمة اليوم الثلاثاء، أنه أخرج السلاح الناري، بعدما شاهد أحد شهود العيان يتجه صوبه ببندقية، الأمر الذي دفعه لاستخدام سلاحه.

ونفى أشرف خضر، محامي المجني عليه، تلك الأقاويل التي زعمها المتهم، مشيراً إلى أن المجني عليه توفى إثر إصابته بـ4 أعيرة نارية، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله مستشفي إيتاي البارود، بعد عدة محاولات لإنقاذ حياته.

الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم

وشهدت محكمة إيتاي البارود، اليوم الثلاثاء، الجلسة الثانية لمحاكمة «تيمور الكندوز»، المتهم بقتل محفظ القرآن في محافظة البحيرة، حيث عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار السعيد دسوقي، وأصدرت هيئة المحكمة قراراً بتأجيل القضية إلى جلسة غداً الأربعاء.

تأجيل المحاكمة

وعقدت هيئة المحكمة يوم 2 أكتوبر الجاري أولى جلسات محاكمة «كندوز»، حيث أصدرت قراراً بتأجيل القضية إلى جلسة اليوم 5 أكتوبر، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قاتل محفظ القرآن»، الذي يقيم بقرية «الصواف»، التابعة لمركز كوم حمادة، في محافظة البحيرة.

أحداث الواقعة

ترجع احداث الواقعة حين تلقت مديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد باستقبال المستشفى جثة شاب، إثر إصابته بعدد من الأعيرة النارية، حيث لفظ أنفاسه على أثرها.

تحديد هوية المجني عليه

وبالانتقال والفحص، تبين وفاة «عماد عبد المنعم»، 36 سنة، مقيم بقرية «الصواف»، جراء تعدي آخر عليه بسلاح ناري، في منطقة «التوفيقية»، بنطاق مركز إيتاي البارود.

ضبط المتهم

وتم على الفور تشكيل فريق بحث جنائي، وبالتعاون مع مديرية أمن الغربية، تم إلقاء القبض على المتهم، حيث تبين إقامته بمدينة المحلة، التابعة لمحافظة الغربية، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم العثور على السلاح المستخدم في الواقعة، وجرى تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.