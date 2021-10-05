قرعة علنية للمستحقين أصحاب التظلمات في شقق بدمياط

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة المُشكلة برئاسة اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد، وعضوية اللواء وليد المعداوي، رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، لتسكين المستحقين ممن تنطبق عليهم الشروط بالوحدات السكنية بمشروع شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، وذلك بناءً على التظلمات المُقدمة في هذا الشأن.

تأتي تلك الإجراءات وفقاً للشروط المُعلن عنها مسبقاً لتسكين المستحقين، حيث تم العمل بها خلال القرعة العلنية التي تم إجراؤها في أبريل الماضي.

تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين للقضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة

وجاء تنفيذ مشروع تطوير منطقة شمال وجنوب الصيادين بمدينة رأس البر، بالتعاون بين محافظة دمياط وصندوق التنمية الحضرية، وذلك للقضاء على آخر منطقة عشوائية غير آمنة بالمحافظة، لتتحول من بقعة تكتظ بعشش عشوائية غير مُؤهلة للسكن، إلى منطقة حضارية تضم عمارات سكنية مصممة على طراز حديث، كاملة المرافق، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف الطرق وتخطيط الموقع وإنشاء ممشى مواز لنهر النيل.

يأتي مشروع تطوير قرية الصيادين تزامناً مع الإعلان عن محافظة دمياط خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية في القضاء على تلك المناطق، وتسكين أهالي هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقعاً مجتمعياً جديداً.

المنطقة تضم 12 عمارة بإجمالي 220 وحدة سكنية

وتُعد قرية الصيادين آخر بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحة للسكن وليس بها مرافق، وتحولت إلى عمارات سكنية مصممة على أحدث طراز و تضم المنطقة 12 عمارة بإجمالي 220 وحدة سكنية.

وتتمتع المنطقة بتوافر مختلف الخدمات، وفقاً لأعلى مستوى؛ تحقيقًا لرؤية الدولة في تسكين قاطني تلك المناطق بوحدات سكنية آمنة ومجهزة بكل المرافق.