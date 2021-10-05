3 أغنيات جديدة احتفالا بذكرى نصر 6 أكتوبر

بعد ساعات قليلة، تحل علينا ليلة السادس من أكتوبر، اليوم العظيم الذى حرر فيه جنودنا أرض سيناء، من المحتل الإسرائيلي، وبمناسبة هذه الذكرى السعيدة، أطلق عدد من المطربين اغنيات وطنية خاصة.. نرصد فى هذا التقرير أبرز تلك الأغنيات.

دياب.. حكاية ما تتنسيش

أولى الأغنيات، هي أغنية الفنان دياب، التي حملت اسم «حكاية ما تتنسيش»، من إنتاج المتحدة للإنتاج الفني وراديو النيل، من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أدهم دهيمة، توزيع أحمد حسام وإلهامي دهيمة، وتقول كلماتها:

في 6 أكتوبر اتغير تاريخ الكون

عزيمة وصبر فينا عمرها ما قلت

وقالوا علينا موتنا وكل شئ مضمون

بأيد ابطالنا موازين الدنيا اتخلت

حكاية ماتتنسيش تاريخ مابينتهيش

شهدا بدمهم ضحوا عشان نعيش

حقيقة عظيمة جوانا.. في مصر الشعب جيش

محمد الحلو.. بتغني لمين

ويطرح خلال ساعات، الفنان الكبير محمد الحلو أغنية وطنية جديدة، تحمل اسم «بتغني لمين»، احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر المجيد، ويتعاون الحلو فى الأغنية مع الشاعر الغنائي محمد حارس، وهي من ألحان وتوزيع جو حنا.

أدهم مروان.. مصر

وأعلن المطرب اللبناني أدهم مروان، أغنيته الجديدة بعنوان «مصر»، من كلمات الشاعر أحمد شتا، وألحان جوزيف جحا، وتوزيع المايسترو الراحل طارق عاكف، التي سيجري طرحها خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع أعياد شهر أكتوبر.

وأكد المطرب اللبناني، أن الأغنية يهديها للشعب المصري وقواته المسلحة التي سطرت انتصارًا بارعًا في حربهم المجيدة في أكتوبر 73، مشددًا على أنه أقل ما يقدمه لجمهور مصر العظيم، العريق والحبيب، حسب تعبيره، الذي دائمًا ما يحتضن الفنانين من جميع أنحاء البلدان العربية.