«المركزي للتعمير»: 420 مشروعاً في سيناء منذ 2014 حتى الآن

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس المركز الفني بالجهاز المركزي للتعمير، إن الجهاز يعتبر أحد الأجهزة الرئيسية لوزارة الإسكان، ويعمل في تنمية سيناء، بالتوازي مع باقي أجهزة الدولة، وينفذ مشروعات الإسكان وتطوير العشوائيات، ومنذ 2014 وحتى الآن، عمل الجهاز في 420 مشروعاً لصالح سيناء ومدن القناة، بتكلفة قدرها 22 مليار جنيه.

98 مشروعاً في مجال الطرق

وأضاف «عبدالهادي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، اليوم الثلاثاء، أنه في مجال مشروعات الطرق نفذت الهيئة 98 مشروعًا بإجمالي 936 كيلومترًا، منها محور 30 يونيو وهو يعتبر ضمن شبكة الطرق القومية، ويربط بين جنوب بورسعيد، ويمتد حتى العين السخنة، وهو محور الحركة الرئيس لمحور قناة السويس، ويربط أنفاق القناة مع بعضها، مع الطرق الرئيسية في القاهرة والدلتا.

وتابع رئيس المركز الفني بالجهاز المركزي للتعمير، أنه من المشروعات السكنية التي جرى تنفيذها، مشروعات داخل سيناء، حيث جرى تنفيذ 18 تجمعًا تنمويًا، بينا 11 تجمعًا في شمال سيناء، و7 تجمعات في جنوب سيناء، وهي مشروعات هدفها إقامة تجمعات لها أنشطة زراعية في الأراضي المستصلحة الجديدة، والصوب الزراعية، وهي توفر السكن والإقامة وزيادة المساحة المعمورة داخل سيناء.

مشروعات أخرى تنفذها الهيئة في سيناء

ولفت إلى أنه من المشروعات الأخرى التي تنفذها الهيئة هي مشروعات الإسكان الاجتماعي، في شمال وجنوب سيناء، ومدن القناة، وجرى تنفيذ 16 ألف وحدة سكنية، تنقسم بين الإسكان البدوي، والإسكان الاجتماعي، وأيضًا مشروعات مرافق وخدمات، وبنية أساسية، ومشروعات كهرباء، وبدأ العمل في مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم، وتقدر تكلفتها حوالي 3 مليارات جنيه.