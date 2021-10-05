«فودة»: مشروعات تطوير سيناء خلال خمس سنوات تعادل إنجازات 40 عاما ماضية

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مصر استطاعت أن تحول سيناء إلى منطقة جاذبة للسكان، بعد أن حققت القيادة السياسية نجاحات كبيرة على أرض محافظتي شمال وجنوب سيناء، مشيرا إلى أن المشروعات التنموية التي جرت على أرض سيناء خلال الفترة الماضية تتعدى 3 مليارات جنيه.

وقدم المحافظ الشكر للقيادة السياسية على الانجازات التي تتم ومنها افتتاح نفق الشهيد أحمد حمدي 2، وأشاد بمجهود القوات المسلحة وأهالي سيناء الذين ضحوا في سبيل عودة سيناء مرة أخرى.

جاء ذلك خلال احتفالات محافظة جنوب سيناء بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر، اليوم الثلاثاء، حيث قام المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية بوضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول بطور سيناء، وبدأت المراسم بعزف الموسيقى العسكرية والسلام الوطني، وشهدت توافد أبناء المحافظة للمشاركة في الاحتفالات.

تضحيات أهالي سيناء وشهداء القوات المسلحة

وفي بيان صحفي، ثمّن المحافظ الدور الذي قام به بدو سيناء من أجل مساعدة ضباط القوات المسلحة في جمع المعلومات عن العدو تمهيدا للقيام بالحرب، وقال إنه يجري تكريم المجاهدين وأسرهم منذ تحرير سيناء، موضحا أنهم بذلوا مجهودا كبيرا في استعادة سيناء بالتعاون والتنسيق مع رجال القوات المسلحة.

وقال إن سيناء عادت بالتضحيات التي قدمتها القوات المسلحة حيث قاموا بعمليات نوعية أثناء حرب الاستنزاف أرهقت العدو، وكانوا يعملون مع البدو من أجل رصد تحركات العدو وعمل الأكمنة لضربه في نقاط أمنية حساسة.

مشروعات عملاقة بعد نصر اكتوبر

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية لم تترك سيناء بعد التحرير بل جرى الاهتمام بتطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء لتصبح من المناطق الجاذبة للسكان بعد أن جرى توفير فرص عمل بها وإقامة مشروعات عملاقة تحتاج أيدي عاملة من جميع المحافظات.

وتابع أن المشروعات العملاقة التي تجري الآن منذ خمس سنوات تفوق ما تم تنفيذه عليى مدار 40 عامًا، وأبرزها الطريق الدولي الجديد «النفق - شرم الشيخ»، جامعة الملك سلمان، نفق الشهيد أحمد حمدي 2، مشروع حماية المحافظة من أخطار السيول، التجمعات التنموية، تطوير الطرق الداخلية في كل المدن وربطها ببعضها.

مسيرات من التربية والتعليم تشارك في الاحتفالات

وأعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، عن تنظيم مسيرة كبيرة بقيادة أحمد غيث مدير إدارة طور سيناء التعليمية، شارك فيها عدد كبير من المعلمين والموجهين والطلاب، وانطلقت المسيرة من أمام ديوان الإدارة حتى ساحة ديوان عام المحافظة، وقدم عقل التهنئة إلي القيادة السياسية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.