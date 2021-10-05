افتتاح 120 منزلا بدويا بطور سيناء في احتفالات أكتوبر (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الإسكان البدوي بقرية «الجبيل»، التابعة لمدينة طور سيناء، جاهز للافتتاح والتسليم، مضيفا أنه جرى الانتهاء من رصف الطريق المؤدي للمنازل البدوية بطول 2 كيلو متر وبتكلفة تجاوزت 20 مليون حنيه.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجراها المحافظ، اليوم، عقب وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول، حيث تفقد المحافظ، المشروع، رافقه اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء محمد الاسكندراني السكرتير المساعد، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات الإسكان البدوي بالجبيل.

100 مليون جنيه تكلفة مشروعات قرية الجببل في طور سيناء

وأضاف المحافظ، في بيان صحفي، أن مشروعات «الحبيل»، تبلغ تكلفتها نحو أكثر من 100 مليون جنيه، وسوف يكون افتتاح الإسكان البدوي افتتاحا رئاسيا يوم 16 من الشهر الجاري، وقدم الشكر إلى اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير على سرعة تنفيذ الجهاز للمشروعات في محافظة جنوب سيناء.

افتتاح مسجدين الجمعة القادم بحضور وزير الأوقاف

وعلى هامش الجولة التفقدية، أشاد المحافظ بالتشطيبات التي جرت بمسجد أرض الجمعية المقرر افتتاحه الجمعة المقبل بحضور وزير الأوقاف، وتفقد المحافظ طريق حمام موسى بطول 4 كيلو متر وبتكلفة تتعدى 48 مليون جنيه، تنفيذ وإشراف جهاز تعمير سيناء، وجرى زيارة الطريق الجديد بحي توشكي ومسجد الروضة الذي يعد أكبر مساجد المحافظة، إذ تبلغ مساحة المصلى 1750 مترا مربعا، وسوف يتم نقل صلاة الجمعة من المسجد على الهواء مباشرة بحضور وزير الأوقاف.