«شوقي» يعلن استعدادات العام الدراسي: انتظام الحضور وامتحانات إلكترونية

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وعدد من القضايا التعليمية المختلفة، وذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة.

المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين هو الممثل الشرعي

ورحّب الدكتور طارق شوقي، في بداية الاجتماع، بأعضاء المجلس، مؤكدًا أن المجلس هو الممثل الشرعي لآراء أولياء الأمور والمعلمين، مشيدًا بدورهم في التغلب على العديد من مشكلات العملية التعليمية والمجهودات المبذولة لإنجاح منظومة التعليم الجديدة.

شوقي: مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم

وقال شوقي: «إننا مستمرون في التغيير لتحسين جودة التعليم بتدريب وتأهيل المعلمين والطلاب في العام الدراسي الجديد بصورة أقوى»، مشددًا على أن الوزارة تستهدف أن يكون هذا العام حضوريًا، لسد الفجوة التعليمية عند الطلاب، والتي تسببت فيها جائحة كورونا خلال العامين السابقين.

حضور جميع الصفوف التعليمية بالمدارس

وأشار الوزير إلى أن الدولة مهتمة بانتظام العام الدراسي الجديد وإعادة العملية التعليمية، خاصة الطلاب من رياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي، لإتاحة الفرصة لأطفال هذه الصفوف أن يتعلموا في المدارس، بالإضافة إلى حضور جميع الصفوف التعليمية الأخرى واستكمال المناهج التعليمية.

وأضاف الوزير أن التطوير الأساسي الذي يحدث في بناء المناهج الجديدة من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف الرابع الابتدائي هدفه إكساب الطلاب عدة مهارات منها المهارات المهنية والتكنولوجية، وترسيخ القيم والأخلاق وتنمية حب الاطلاع، والبعد عن الحفظ والتلقين، مؤكدًا أن دور المعلم في تحفيز الطلاب على التعلم هو أهم دور في المنظومة.

واستكمل الوزير، أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام إلكترونية، وأنه تم تأسيس بنية تحتية قوية، ويتم تطويرها بشكل دوري ومستمر.

وشهد اللقاء مناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، ومناقشة تقارير السادة أعضاء المجلس الأعلى بشأن العمل بالمديريات التعليمية.

إنشاء صفحة رسمية خاصة بمجلس الأمناء

ووجه الوزير أثناء الاجتماع بإنشاء صفحة رسمية خاصة موثقة بالمجلس لتكون هي القناة الشرعية لنبض وأصوات وآراء أولياء الأمور، والذي يعتد به في الأمور الخاصة بالعملية التعليمية، مع وجود حملة إعلامية لتوعية أولياء الأمور بضرورة انتظام الطلاب فى المدارس، وجمع الآراء والاستفسارات التي تخص المنظومة التعليمية.

وأكد الدكتور طارق شوقى أن هناك جولات ميدانية خلال العام الدراسي الجديد في مختلف المحافظات لمتابعة انتظام العملية التعليمية بوجود أعضاء المجلس، مشيرًا إلى أنه سيستهدف المحافظات لتبادل الحوار مع عناصر العملية التعليمية والرد على الاستفسارات.

اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا

ومن جانبه، أكد الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين، أن الوزارة حريصة على انتظام العام الدراسي الجديد حضوريًا، وانتظام المعلمين، مشيرًا إلى أن هناك تعليمات مشددة للمديريات التعليمية باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتم توجيه مديري المديريات باتباع نظام تقسيم الفترات، لتطبيق التباعد بين الطلاب، للمحافظة على صحة الطلاب والمعلمين.

توصيل رسالة العلم الحقيقية

ومن جهته أكد المهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، على دعم المجلس الكامل لاستراتيجية الوزارة بوجه عام ورؤية الدكتور الوزير بشأن تطوير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المجلس في جميع المحافظات يقوم بمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والعمل لن يتوقف لتوصيل رسالة العلم الحقيقية.

حضر اللقاء الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، وإلهام إبراهيم رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية، والمهندس أحمد كمال رئيس المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، والدكتورة إيمان حسن المدير التنفيذي للمجلس، ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو الدسوقي أمين المجلس ومدير عام التربية الاجتماعية، وأعضاء المجلس بمختلف المحافظات.