مبرمج مصري يطلق شبكة تواصل محلية بديلة لـ«فيسبوك»

نجح المبرمج المصري أمير عبد العزيز، في ابتكار منصة محلية للتواصل الاجتماعي تحمل اسم «فيسبوك إيجيبت»، بعد موافقة مؤسسة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة «ICANN»، على استخدام الاسم كمنصة تواصل اجتماعية تضاهي المنصات العالمية.

فيسبوك مصر

وأصدر أمير عبد العزيز مؤسس الفيسبوك المصري، بيانًا صحفيًا أكد فيه أن الموقع عبارة عن شبكة تواصل اجتماعية بدأت من مصر ومن المخطط أن تصل للعالمية من خلال المحتوى الذي ستتناوله تلك المنصة، خاصة بعد العطل الذي تعرضت له الشبكة العالمية، الذي تكرر أكثر من مرة خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها ليلة أمس الإثنين لمدة 5 ساعات.

وكشف عن أن شبكة الفيسبوك المصرية تعمل باللغتين العربية والإنجليزية كمرحلة أولى، وسيتم إضافة لغات أخرى حسب خطة عمل الشبكة خلال الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن الدخول لا يتطلب بيانات كثيرة عن المستخدمين، ولا يتطلب التسجيل أكثر من ثلاث دقائق، بإدخال البريد الالكتروني واختيار اسم المستخدم وكلمة السر فقط، بعدها يمكن الدخول على المنصة بكل سهولة.

وينظر إلى المنصة، على أنها منصة غير تابعة لشبكة فيسبوك العالمية الأكثر استخدامًا حول العالم، والهدف منها في المرحلة الأولى هو جذب أكبر فئة من المجتمع المصري والمجتمعات العربية، لا سيما من فئة الشباب، كبداية نحو الانطلاق للعالمية، حسب تصريحات مؤسس فيسبوك مصر.

أبرز مشكلات فيسبوك العالمية

وكشف عبد العزيز عن عدد من المشاكل التي تواجه مستخدمين شبكة فيسبوك العالمية، كانت السبب وراء إنشاء شبكة فيسبوك مصرية للحد من هذه المشكلات، كالتالي:

- عدم وجود دعم فني من جانب الشبكة العالمية في مصر والدول العربية.

تعنت إدارة شبكة الفيسبوك العالمية خاصة في التعامل مع الدول العربية، وليس أدل على ذلك من عدم وجود مقرات للشبكة العالمية داخل الدول العربية، سوى مقر دبي الذي يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكامل.

- لا يوجد أي وسيلة للتواصل مع خدمة عملاء شبكة الفيسبوك العالمية في حالة وجود أي مشكلة، إلا من خلال حجز «تيكت» وإرسال رسالة بالمشكلة لخدمة عملاء الشبكة العالمية.

- عملية حجب الصفحات والحسابات

- مشاكل أخرى باختراقات الحسابات وعدم حماية حقوق الملكية الفكرية ومشاكل خاصة بالتشهير والابتزاز بأنواعه المختلفة «الجنسي والمادي»، والاختراق المتكرر لشبكة فيسبوك العالمية، الذي أدى إلى تعطيلها لمدة 5 ساعات ليلة أمس على مستوى العالم.

وأوضح مؤسس فيسبوك المصري، أنه تم الإطلاق الرسمي للمنصة بعد تصميم وإنشاء الموقع الرسمي لها والانتهاء من البرمجة والتطوير والجرافيك الخاصة بالموقع، وذلك بعد موافقة منظمة الأيكان على استخدام هذا النطاق.

وشدد على أنه المقرر أن تكون الشبكة أقرب للبساطة في الشكل مع السرعة في الأداء، والأهم من ذلك هو حماية خصوصية المستخدمين ومواجهة الاختراقات التي تحدث على الفيسبوك وحماية حقوق الملكية الفكرية وفلترة المحتوى غير المناسب.

وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من الشبكة هو مخاطبة جميع فئات المجتمع المصري والعربي في المرحلة الأولى، ولا يوجد أي اختلاف بالنسبة للجنس أو السن أو الثقافة أو الفكر طالما أنها في حدود السياسات العامة لحرية التعبير والآداب والعادات والتقاليد المصرية والعربية.